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Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции - РИА Новости, 15.11.2024
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о разговоре российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в интервью... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:59
2024-11-15T19:59
2024-11-15T19:59
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о разговоре российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что в настоящее время идут попытки сопоставить позиции, и политическая воля в том, чтобы узнавать все из первых рук, что не может не вызывать удовлетворение. "Происходят... попытки сопоставить позиции. Политическая воля в том, чтобы эту позицию узнавать из первых рук. Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворение", - сказал Песков. В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
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россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции
Песков: Путин и Шольц во время разговора попытались сопоставить позиции