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Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции - РИА Новости, 15.11.2024
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19:59 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/peskov-1984072237.html
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции - РИА Новости, 15.11.2024
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о разговоре российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в интервью... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:59
2024-11-15T19:59
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о разговоре российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что в настоящее время идут попытки сопоставить позиции, и политическая воля в том, чтобы узнавать все из первых рук, что не может не вызывать удовлетворение. "Происходят... попытки сопоставить позиции. Политическая воля в том, чтобы эту позицию узнавать из первых рук. Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворение", - сказал Песков. В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
https://ria.ru/20241115/kreml-1984070090.html
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россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Песков назвал звонок Шольца Путину попыткой сопоставить позиции

Песков: Путин и Шольц во время разговора попытались сопоставить позиции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о разговоре российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что в настоящее время идут попытки сопоставить позиции, и политическая воля в том, чтобы узнавать все из первых рук, что не может не вызывать удовлетворение.
"Происходят... попытки сопоставить позиции. Политическая воля в том, чтобы эту позицию узнавать из первых рук. Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворение", - сказал Песков.
В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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