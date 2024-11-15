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Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
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19:30 15.11.2024 (обновлено: 19:37 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peskov-1984067075.html
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:30
2024-11-15T19:37
владимир путин
россия
германия
олаф шольц
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Германская сторона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность", - ответил Песков на вопрос о том, кто был инициатором разговора.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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владимир путин, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, В мире
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца

Песков: важно, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Берлина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
"Германская сторона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность", - ответил Песков на вопрос о том, кто был инициатором разговора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Владимир ПутинРоссияГерманияОлаф ШольцДмитрий ПесковВ мире
 
 
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