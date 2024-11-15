https://ria.ru/20241115/peskov-1984067075.html

Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца

Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024

Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:30

2024-11-15T19:30

2024-11-15T19:37

владимир путин

россия

германия

олаф шольц

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Германская сторона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность", - ответил Песков на вопрос о том, кто был инициатором разговора.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

россия

германия

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владимир путин, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, в мире