https://ria.ru/20241115/peskov-1984067075.html
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:30
2024-11-15T19:30
2024-11-15T19:37
владимир путин
россия
германия
олаф шольц
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Германская сторона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность", - ответил Песков на вопрос о том, кто был инициатором разговора.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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Владимир Путин, Россия, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, В мире
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
Песков: важно, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Берлина