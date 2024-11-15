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Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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12:27 15.11.2024 (обновлено: 12:36 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peskov-1983924953.html
Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа
Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа
Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кандидатурах в будущую... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:27
2024-11-15T12:36
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кандидатурах в будущую администрацию победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря."Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/peskov-1983044630.html
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политика, россия, в мире, сша, флорида, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков, марко рубио
Политика, Россия, В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков, Марко Рубио
Песков прокомментировал кандидатуры в будущую администрацию Трампа

Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кандидатурах в будущую администрацию победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.
Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря.
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"Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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