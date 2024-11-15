https://ria.ru/20241115/pereslavl-1984045499.html

Храм и доходный дом в Переславле включили в реестр культурного наследия

Храм и доходный дом в Переславле включили в реестр культурного наследия - РИА Новости, 15.11.2024

Храм и доходный дом в Переславле включили в реестр культурного наследия

Храмовый ансамбль и доходный дом в Переславле-Залесском Ярославской области включены в реестр объектов культурного наследия, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:51

2024-11-15T17:51

2024-11-15T17:51

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Храмовый ансамбль и доходный дом в Переславле-Залесском Ярославской области включены в реестр объектов культурного наследия, сообщает правительство региона. "Храмовый ансамбль церкви Покрова Богородицы в селе Фалелеево и доходный дом Евреинова в Переславле-Залесском в результате проделанной государственной службы охраны объектов культурного наследия региона включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия", - говорится в сообщении областного правительства. По словам и. о. руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светланы Охинцевой, в регионе на данный момент почти 3 тысячи выявленных объектов культурного наследия. "В городском округе Переславль-Залесский более 400 объектов культурного наследия, 259 из которых включены в госреестр. С начала года приказами службы 14 выявленных объектов в этом муниципальном образовании были включены в Единый государственный реестр", - цитирует Охинцеву пресс-служба областного правительства. Правительство области сообщает о культурной значимости храмового ансамбля в селе Фалелеево - в него входят два памятника регионального значения: церковь Покрова Богородицы и дом священника с архитектурным оформлением фасадов в традициях эклектики с использованием декоративных элементов (пояски, карнизы), выполненных выпуском кирпича, характерным для второй половины XIX века. Доходный дом, как уточняет правительство области, был построен в конце XVIII века в Переславле-Залесском, в 1847 году здание пострадало от пожара и было перестроено в соответствии с архитектурными требованиями и эстетическими вкусами времени. При этом историческая композиция и объемно-пространственные характеристики сохранились. Отмечается, что включение этих объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия позволит правительству области проводить работу по сохранению их уникальной культуры.

https://ria.ru/20240827/kultura-1968674986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

переславль-залесский, ярославская область, религия, новости культуры, новости - туризм