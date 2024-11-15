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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 15.11.2024 (обновлено: 18:31 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/peregovory-1984053981.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:20
2024-11-15T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/putin-1984053657.html
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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Путин напомнил Шольцу, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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