https://ria.ru/20241115/peregovory-1984053981.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:20
2024-11-15T18:20
2024-11-15T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
владимир путин
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/putin-1984053657.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Путин напомнил Шольцу, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине