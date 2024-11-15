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Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
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11:18 15.11.2024 (обновлено: 12:23 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html
Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ
Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обладают продвинутым вооружением, в частности ракетами, заявил заместитель РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:18
2024-11-15T12:23
в мире
йемен
сша
аравийское море
ансар алла
telegram
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обладают продвинутым вооружением, в частности ракетами, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант на мероприятии портала Axios. "Я инженер. &lt;…&gt; На протяжении всей своей карьеры я занимался ракетами. То, что я видел, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это просто шокировало меня", — сказал он.По словам Лапланта, хуситы "становятся пугающими", а их ракеты "могут делать просто потрясающие вещи". Axios отмечает, что имеющиеся на вооружении хуситов ракеты и беспилотники позволяют им перекрывать судоходство в Красном море. Cпециалист Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу в беседе с порталом назвал движение "Ансар Алла" единственным союзником Ирана, обладающим противокорабельными баллистическими ракетами. На этой неделе хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов и баллистических ракет американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном. В Пентагоне подтвердили факт атаки на эсминцы, отметив, что ее удалось отразить и корабли не пострадали.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20241113/pentagon-1983449515.html
https://ria.ru/20241109/udary-1982880137.html
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в мире, йемен, сша, аравийское море, ансар алла, telegram
В мире, Йемен, США, Аравийское море, Ансар Алла, Telegram
Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ

Axios: в Пентагоне шокированы из-за потрясающего арсенала хуситов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обладают продвинутым вооружением, в частности ракетами, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант на мероприятии портала Axios.
"Я инженер. <…> На протяжении всей своей карьеры я занимался ракетами. То, что я видел, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это просто шокировало меня", — сказал он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца
13 ноября, 10:29
По словам Лапланта, хуситы "становятся пугающими", а их ракеты "могут делать просто потрясающие вещи".
Axios отмечает, что имеющиеся на вооружении хуситов ракеты и беспилотники позволяют им перекрывать судоходство в Красном море. Cпециалист Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу в беседе с порталом назвал движение "Ансар Алла" единственным союзником Ирана, обладающим противокорабельными баллистическими ракетами.
На этой неделе хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов и баллистических ракет американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном. В Пентагоне подтвердили факт атаки на эсминцы, отметив, что ее удалось отразить и корабли не пострадали.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов
9 ноября, 23:30
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
8 ноября, 07:49
 
В миреЙеменСШААравийское мореАнсар АллаTelegram
 
 
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