Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ
Axios: в Пентагоне шокированы из-за потрясающего арсенала хуситов
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обладают продвинутым вооружением, в частности ракетами, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант на мероприятии портала Axios.
"Я инженер. <…> На протяжении всей своей карьеры я занимался ракетами. То, что я видел, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это просто шокировало меня", — сказал он.
По словам Лапланта, хуситы "становятся пугающими", а их ракеты "могут делать просто потрясающие вещи".
Axios отмечает, что имеющиеся на вооружении хуситов ракеты и беспилотники позволяют им перекрывать судоходство в Красном море. Cпециалист Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу в беседе с порталом назвал движение "Ансар Алла" единственным союзником Ирана, обладающим противокорабельными баллистическими ракетами.
На этой неделе хуситы заявили, что атаковали с помощью дронов и баллистических ракет американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном. В Пентагоне подтвердили факт атаки на эсминцы, отметив, что ее удалось отразить и корабли не пострадали.
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Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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