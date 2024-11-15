https://ria.ru/20241115/pentagon-1983872987.html
Пентагон сообщил о росте числа военных, покончивших жизнь самоубийством
Пентагон сообщил о росте числа военных, покончивших жизнь самоубийством - РИА Новости, 15.11.2024
Пентагон сообщил о росте числа военных, покончивших жизнь самоубийством
Более 500 военнослужащих армии США покончили жизнь самоубийством в 2023 году, что превышает показатели 2022 года, сообщает Пентагон. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:38
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Более 500 военнослужащих армии США покончили жизнь самоубийством в 2023 году, что превышает показатели 2022 года, сообщает Пентагон. "За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что в общей сложности число случаев суицида на 100 тысяч военных выросло на 9%. В большинстве инцидентов с жизнью расставались молодые военнослужащие. В марте 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин приказал улучшить доступ военных к получению психологической помощи, чтобы снизить количество самоубийств в американской армии на фоне увеличения числа суицидов в регулярных войсках.
https://ria.ru/20241115/ssha-1983863742.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин
США, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин
Пентагон сообщил о росте числа военных, покончивших жизнь самоубийством
Пентагон: в 2023 году 523 американских военных покончили жизнь самоубийством