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Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 15.11.2024
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02:27 15.11.2024 (обновлено: 09:13 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html
Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 15.11.2024
Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:27
2024-11-15T09:13
россия
общество
ольга епифанова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", — сказала Епифанова. Она напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет десять единиц. Епифанова также отметила, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд. "Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и белой зарплате", — пояснила парламентарий. По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в середине лета 2024 года составила 85 017 рублей (до вычета НДФЛ). Такая ежемесячная зарплата, например, позволяет набрать в год 4,584 ИПК. Размер одного ИПК с 2025 года составит 142,76 рубля.
https://ria.ru/20241106/pensii-1982267352.html
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россия, общество, ольга епифанова, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Общество, Ольга Епифанова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Сенатор Епифанова: минимальная сумма ИПК для выхода на пенсию составит 30 единиц

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", — сказала Епифанова.
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Она напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет десять единиц. Епифанова также отметила, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд.
"Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и белой зарплате", — пояснила парламентарий.
По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в середине лета 2024 года составила 85 017 рублей (до вычета НДФЛ). Такая ежемесячная зарплата, например, позволяет набрать в год 4,584 ИПК. Размер одного ИПК с 2025 года составит 142,76 рубля.
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РоссияОбществоОльга ЕпифановаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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