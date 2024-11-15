https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html

Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 15.11.2024

Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:27

2024-11-15T02:27

2024-11-15T09:13

россия

общество

ольга епифанова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", — сказала Епифанова. Она напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет десять единиц. Епифанова также отметила, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд. "Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и белой зарплате", — пояснила парламентарий. По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в середине лета 2024 года составила 85 017 рублей (до вычета НДФЛ). Такая ежемесячная зарплата, например, позволяет набрать в год 4,584 ИПК. Размер одного ИПК с 2025 года составит 142,76 рубля.

https://ria.ru/20241106/pensii-1982267352.html

https://ria.ru/20241105/pensiya-1727617636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, ольга епифанова, федеральная служба государственной статистики (росстат)