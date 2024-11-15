https://ria.ru/20241115/pavlenskiy-1983870898.html

Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ

Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ - РИА Новости, 15.11.2024

Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ

Российский художник-акционист Петр Павленский до сих пор не оплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом по делу о поджоге двери ФСБ, следует из базы... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:32

2024-11-15T05:32

2024-11-15T05:33

россия

париж

москва

петр павленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

pussy riot

вперед, республика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский до сих пор не оплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом по делу о поджоге двери ФСБ, следует из базы данных судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Павленский обвинялся в "повреждении объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ". Эксперты пришли к выводу, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX — начала XX веков, но и как место, где "содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели". Мещанский суд Москвы 8 июня 2016 года оштрафовал художника на 500 тысяч рублей, а также взыскал 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса". После оглашения приговора художника освободили из-под стражи, он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке. Согласно данным, с которыми ознакомилось агентство, штраф все еще не оплачен. Это подтверждается данными базы должников службы приставов. Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту панк-группы Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ. В 2019 году суд в Париже признал его виновным в поджоге банка на площади Бастилии и приговорил к трём годам тюрьмы, два из которых - условно. Поскольку к тому моменту Павленский 11 месяцев провёл в предварительном заключении, он остался на свободе. Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео якобы с бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора могут грозить до двух лет тюрьмы и штраф. В октябре 2023 года суд во Франции приговорил Павленского к шести месяцам в тюрьме по делу о распространении интимных видео с участием Гриво, наказание он отбывает дома с электронным браслетом.

https://ria.ru/20241114/gosduma-1983811128.html

https://ria.ru/20241115/kevorkova-1983868821.html

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россия, париж, москва, петр павленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), pussy riot, вперед, республика