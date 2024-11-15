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Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ - РИА Новости, 15.11.2024
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05:32 15.11.2024 (обновлено: 05:33 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pavlenskiy-1983870898.html
Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ
Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ - РИА Новости, 15.11.2024
Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ
Российский художник-акционист Петр Павленский до сих пор не оплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом по делу о поджоге двери ФСБ, следует из базы... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:32
2024-11-15T05:33
россия
париж
москва
петр павленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
pussy riot
вперед, республика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский до сих пор не оплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом по делу о поджоге двери ФСБ, следует из базы данных судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Павленский обвинялся в "повреждении объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ". Эксперты пришли к выводу, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX — начала XX веков, но и как место, где "содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели". Мещанский суд Москвы 8 июня 2016 года оштрафовал художника на 500 тысяч рублей, а также взыскал 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса". После оглашения приговора художника освободили из-под стражи, он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке. Согласно данным, с которыми ознакомилось агентство, штраф все еще не оплачен. Это подтверждается данными базы должников службы приставов. Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту панк-группы Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ. В 2019 году суд в Париже признал его виновным в поджоге банка на площади Бастилии и приговорил к трём годам тюрьмы, два из которых - условно. Поскольку к тому моменту Павленский 11 месяцев провёл в предварительном заключении, он остался на свободе. Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео якобы с бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора могут грозить до двух лет тюрьмы и штраф. В октябре 2023 года суд во Франции приговорил Павленского к шести месяцам в тюрьме по делу о распространении интимных видео с участием Гриво, наказание он отбывает дома с электронным браслетом.
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россия, париж, москва, петр павленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), pussy riot, вперед, республика
Россия, Париж, Москва, Петр Павленский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Pussy Riot, Вперед, республика
Акционист Павленский до сих пор не оплатил штраф за поджог двери ФСБ

Павленский до сих пор не оплатил штраф в 500 тысяч рублей за поджог двери ФСБ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкХудожник Петр Павленский в суде
Художник Петр Павленский в суде - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Художник Петр Павленский в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский до сих пор не оплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом по делу о поджоге двери ФСБ, следует из базы данных судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Павленский обвинялся в "повреждении объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ". Эксперты пришли к выводу, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX — начала XX веков, но и как место, где "содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели".
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Мещанский суд Москвы 8 июня 2016 года оштрафовал художника на 500 тысяч рублей, а также взыскал 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса".
После оглашения приговора художника освободили из-под стражи, он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке.
Согласно данным, с которыми ознакомилось агентство, штраф все еще не оплачен. Это подтверждается данными базы должников службы приставов.
Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту панк-группы Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.
В 2019 году суд в Париже признал его виновным в поджоге банка на площади Бастилии и приговорил к трём годам тюрьмы, два из которых - условно. Поскольку к тому моменту Павленский 11 месяцев провёл в предварительном заключении, он остался на свободе.
Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео якобы с бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора могут грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
В октябре 2023 года суд во Франции приговорил Павленского к шести месяцам в тюрьме по делу о распространении интимных видео с участием Гриво, наказание он отбывает дома с электронным браслетом.
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РоссияПарижМоскваПетр ПавленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Pussy RiotВперед, республика
 
 
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