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Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик

Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик - РИА Новости, 15.11.2024

Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик

Панда Катюша с мамой Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:42

2024-11-15T21:42

2024-11-15T21:42

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светлана акулова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Панда Катюша с мамой Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу. Снеговик разбирали вдвоем с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега", - написала Акулова к видео. На видео Катюша с мамой сначала внимательно обнюхивают снеговик, а затем принимаются с ним играть. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

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Панды играют со снеговиком в Московском зоопарке Панды играют со снеговиком в Московском зоопарке 2024-11-15T21:42 true PT1M05S

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россия, светлана акулова, московский зоопарк