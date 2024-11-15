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Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик
Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик - РИА Новости, 15.11.2024
Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик
Панда Катюша с мамой Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:42
2024-11-15T21:42
2024-11-15T21:42
хорошие новости
россия
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Панда Катюша с мамой Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Сегодняшний небольшой снегопад весьма активизировал Катюшу. Снеговик разбирали вдвоем с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега", - написала Акулова к видео. На видео Катюша с мамой сначала внимательно обнюхивают снеговик, а затем принимаются с ним играть. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
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Панды играют со снеговиком в Московском зоопарке
Панды играют со снеговиком в Московском зоопарке
2024-11-15T21:42
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россия, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Московский зоопарк показал, как панда Катюша с мамой разломали снеговик
Панды Катюша и Диндин из Московского зоопарка разломали снеговик с лакомствами