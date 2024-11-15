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В Самарской области восстановят 100 памятников архитектуры в течение 5 лет - РИА Новости, 15.11.2024
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08:35 15.11.2024 (обновлено: 08:36 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983878052.html
В Самарской области восстановят 100 памятников архитектуры в течение 5 лет
В Самарской области восстановят 100 памятников архитектуры в течение 5 лет - РИА Новости, 15.11.2024
В Самарской области восстановят 100 памятников архитектуры в течение 5 лет
Программа по восстановлению памятников архитектуры разрабатывается в Самарской области, она предполагает обновление 100 объектов в течение пяти лет, сообщила... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:35
2024-11-15T08:36
самарская область
самара
берл лазар
вячеслав федорищев
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Программа по восстановлению памятников архитектуры разрабатывается в Самарской области, она предполагает обновление 100 объектов в течение пяти лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Большой блок нашей работы связан с нашими памятниками. Сейчас мы разрабатываем программу с техническим названием "100 памятников архитектуры". В рамках нее 100 разнообразных объектов, которые еще полностью не утрачены, в течение пяти лет будем восстанавливать", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона сообщил о восстановлении важных исторических и культурных объектов после рабочей встречи с главным раввином России Берлом Лазаром. В рамках встречи они посетили реставрируемую Самарскую хоральную синагогу на улице Садовой в Самаре. В здании уже завершили основные противоаварийные работы, сейчас восстанавливают фасад, синагога готова к проведению отделочных работ. Территория у объекта также будет благоустроена. После восстановления синагога станет многофункциональным культурным центром с музеем и учебными классами. В здании планируется проводить различные выставки, культурные, духовные и образовательные программы, деловые и творческие встречи. Самарская хоральная синагога была построена в 1908 году на средства добровольных пожертвований по проекту архитектора Зельмана Клейнермана. Здание вмещало 1 тыс. человек. Хоральная синагога стала второй по величине в Восточной Европе и была включена экспертами в список 10 лучших синагог мира. В 1928 году синагога закрылась, затем в здании работал дом культуры, позже - хлебозавод. В 1998 году здание передали еврейской общине Самары. Реставрация синагоги началась в 2018 году, но через несколько лет из-за дефицита финансирования объект законсервировали. В 2021 году восстановление здания возобновилось благодаря поддержке меценатов, неравнодушных жителей и правительства Самарской области. Работы ведутся за счет частных средств Фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги, его попечительский совет возглавляет главный раввин России Берл Лазар.
https://ria.ru/20241022/sotsnuzhdy-1979405187.html
https://ria.ru/20240425/osvobozhdenie-1940786990.html
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самарская область, самара, берл лазар, вячеслав федорищев
Самарская область, Самара, Берл Лазар, Вячеслав Федорищев

В Самарской области восстановят 100 памятников архитектуры в течение 5 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Программа по восстановлению памятников архитектуры разрабатывается в Самарской области, она предполагает обновление 100 объектов в течение пяти лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Большой блок нашей работы связан с нашими памятниками. Сейчас мы разрабатываем программу с техническим названием "100 памятников архитектуры". В рамках нее 100 разнообразных объектов, которые еще полностью не утрачены, в течение пяти лет будем восстанавливать", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
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Глава региона сообщил о восстановлении важных исторических и культурных объектов после рабочей встречи с главным раввином России Берлом Лазаром. В рамках встречи они посетили реставрируемую Самарскую хоральную синагогу на улице Садовой в Самаре.
В здании уже завершили основные противоаварийные работы, сейчас восстанавливают фасад, синагога готова к проведению отделочных работ. Территория у объекта также будет благоустроена.
После восстановления синагога станет многофункциональным культурным центром с музеем и учебными классами. В здании планируется проводить различные выставки, культурные, духовные и образовательные программы, деловые и творческие встречи.
Самарская хоральная синагога была построена в 1908 году на средства добровольных пожертвований по проекту архитектора Зельмана Клейнермана. Здание вмещало 1 тыс. человек. Хоральная синагога стала второй по величине в Восточной Европе и была включена экспертами в список 10 лучших синагог мира. В 1928 году синагога закрылась, затем в здании работал дом культуры, позже - хлебозавод. В 1998 году здание передали еврейской общине Самары. Реставрация синагоги началась в 2018 году, но через несколько лет из-за дефицита финансирования объект законсервировали. В 2021 году восстановление здания возобновилось благодаря поддержке меценатов, неравнодушных жителей и правительства Самарской области. Работы ведутся за счет частных средств Фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги, его попечительский совет возглавляет главный раввин России Берл Лазар.
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Самарская областьСамараБерл ЛазарВячеслав Федорищев
 
 
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