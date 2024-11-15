https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html

В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто

В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто - РИА Новости, 15.11.2024

В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто

Неизвестные вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове, сообщила столичная полиция. РИА Новости, 15.11.2024

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ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестные вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове, сообщила столичная полиция. "В пятницу около 6.00 (4.00 - ред.) мы получили информацию о росписи памятника на улице Ангелевича. На место прибыли полицейские, которые при участии криминалиста выполняли следственные действия", - сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Якуб Пациняк. Как добавил полицейский, предварительное расследование проводится по статье 261 УК Польши, в которой говорится об осквернении памятника. Согласно польским законам, наказание за это преступление - штраф или ограничение свободы. Памятник был установлен на месте первого боестолкновения между еврейскими ополченцами и фашистами в 1943 году. Посол Израиля в Польше Яков Ливне потребовал от властей страны осудить действия вандалов, найти их и наказать. "Я призываю польские власти осудить это, найти виновных и привлечь их к ответственности", - написал посол на платформе Х. Посол отметил, что это не первый акт антисемитского вандализма в Польше. МИД Польши выступил с осуждением произошедшего. "МИД решительно осуждает акт вандализма в отношении памятника героям гетто в Варшаве - символа памяти жертв холокоста и еврейского сопротивления немецкому нацизму", - говорится в сообщении польского министерства иностранных дел в соцсети Х. В польском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия являются атакой на историю и ценности, объединяющие общество.

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https://ria.ru/20240913/pamyatnik-1972565477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава