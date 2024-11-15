https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html
В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто
В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто - РИА Новости, 15.11.2024
В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто
Неизвестные вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове, сообщила столичная полиция. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:42
2024-11-15T16:42
2024-11-15T16:50
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ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестные вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове, сообщила столичная полиция. "В пятницу около 6.00 (4.00 - ред.) мы получили информацию о росписи памятника на улице Ангелевича. На место прибыли полицейские, которые при участии криминалиста выполняли следственные действия", - сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Якуб Пациняк. Как добавил полицейский, предварительное расследование проводится по статье 261 УК Польши, в которой говорится об осквернении памятника. Согласно польским законам, наказание за это преступление - штраф или ограничение свободы. Памятник был установлен на месте первого боестолкновения между еврейскими ополченцами и фашистами в 1943 году. Посол Израиля в Польше Яков Ливне потребовал от властей страны осудить действия вандалов, найти их и наказать. "Я призываю польские власти осудить это, найти виновных и привлечь их к ответственности", - написал посол на платформе Х. Посол отметил, что это не первый акт антисемитского вандализма в Польше. МИД Польши выступил с осуждением произошедшего. "МИД решительно осуждает акт вандализма в отношении памятника героям гетто в Варшаве - символа памяти жертв холокоста и еврейского сопротивления немецкому нацизму", - говорится в сообщении польского министерства иностранных дел в соцсети Х. В польском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия являются атакой на историю и ценности, объединяющие общество.
https://ria.ru/20241015/pamyatnik-1978226390.html
https://ria.ru/20240913/pamyatnik-1972565477.html
https://ria.ru/20240821/vysotka-1967626028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава
В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто
В Польше вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове
ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Неизвестные вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове, сообщила столичная полиция.
"В пятницу около 6.00 (4.00 - ред.) мы получили информацию о росписи памятника на улице Ангелевича. На место прибыли полицейские, которые при участии криминалиста выполняли следственные действия", - сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Якуб Пациняк.
Как добавил полицейский, предварительное расследование проводится по статье 261 УК Польши
, в которой говорится об осквернении памятника.
Согласно польским законам, наказание за это преступление - штраф или ограничение свободы.
Памятник был установлен на месте первого боестолкновения между еврейскими ополченцами и фашистами в 1943 году.
Посол Израиля
в Польше Яков Ливне потребовал от властей страны осудить действия вандалов, найти их и наказать.
"Я призываю польские власти осудить это, найти виновных и привлечь их к ответственности", - написал посол на платформе Х.
Посол отметил, что это не первый акт антисемитского вандализма в Польше.
МИД Польши выступил с осуждением произошедшего.
"МИД решительно осуждает акт вандализма в отношении памятника героям гетто в Варшаве - символа памяти жертв холокоста и еврейского сопротивления немецкому нацизму", - говорится в сообщении польского министерства иностранных дел в соцсети Х.
В польском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия являются атакой на историю и ценности, объединяющие общество.