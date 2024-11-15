Президент Абхазии не соглашается уйти в отставку, заявила оппозиция
Оппозиционер Ардзинба: Бжания не соглашался уйти в отставку, в переговорах пауза
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не соглашается уйти в отставку и просит дать больше времени на раздумья, заявил оппозиционер, председатель организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба в комментарии для местных СМИ.
"Вместе с президентом речь идет о вице-президенте, о премьер-министре (об их отставке - ред.). Естественно, это само собой разумеется. Вот на данном этапе депутаты уже несколько раз с ним (с президентом - ред.) встречались. Он, как нам известно, просит еще немножко времени, дать подумать и так далее. Идет такой процесс, некая какая-то пауза, видимо там тоже совещается между собой", - сказал он.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.