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Президент Абхазии подумает над предложением об отставке, сообщила оппозиция - РИА Новости, 15.11.2024
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19:19 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/otstavka-1984063559.html
Президент Абхазии подумает над предложением об отставке, сообщила оппозиция
Президент Абхазии подумает над предложением об отставке, сообщила оппозиция - РИА Новости, 15.11.2024
Президент Абхазии подумает над предложением об отставке, сообщила оппозиция
После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать, сообщил в пятницу представитель координационного... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:19
2024-11-15T19:19
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать, сообщил в пятницу представитель координационного штаба оппозиционных сил Эшсоу Какалия. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса. "К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - рассказал Какалия оппозиционному Telegram-каналу "Республика". Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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в мире, россия, абхазия, сухум, аслан бжания, лаши ашуба, протесты в абхазии — 2024
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Лаши Ашуба, Протесты в Абхазии — 2024
Президент Абхазии подумает над предложением об отставке, сообщила оппозиция

Оппозиция Абхазии: Бжания попросил время подумать над предложением об отставке

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать, сообщил в пятницу представитель координационного штаба оппозиционных сил Эшсоу Какалия.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.
"К президенту была отправлена делегация во главе со спикером парламента Лашей Ашубой. Ему было предложено уйти в отставку. Глава государства просил время подумать", - рассказал Какалия оппозиционному Telegram-каналу "Республика".
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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