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Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку - РИА Новости, 15.11.2024
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15:56 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/otstavka-1984010143.html
Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку
Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку - РИА Новости, 15.11.2024
Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ушел в отставку, поскольку возглавлял предвыборный штаб Майи Санду, проигравшей выборы президента внутри страны, заявил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:56
2024-11-15T15:56
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
василий боля
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ушел в отставку, поскольку возглавлял предвыборный штаб Майи Санду, проигравшей выборы президента внутри страны, заявил журналистам оппозиционный депутат парламента Василий Боля. Спыну 11 ноября заявил об отставке, а также о выходе из правящей партии "Действие и солидарность". "Спыну был руководителем предвыборного штаба Майи Санду. Внутри страны Санду проиграла президентские выборы, а финальный результат обеспечили подтасовки и голоса части диаспоры. Вероятно, Спыну написал заявление об отставке, не получив нужного властям результата", - сказал журналистам. Он отметил, что штаб Санду под управлением Спыну позволил себе активно использовать административный ресурс: агитацией в селах занимались лично министры. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, василий боля, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Василий Боля, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку

Молдавская оппозиция: Спыну ушел в отставку из-за провала Санду внутри страны

© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ушел в отставку, поскольку возглавлял предвыборный штаб Майи Санду, проигравшей выборы президента внутри страны, заявил журналистам оппозиционный депутат парламента Василий Боля.
Спыну 11 ноября заявил об отставке, а также о выходе из правящей партии "Действие и солидарность".
"Спыну был руководителем предвыборного штаба Майи Санду. Внутри страны Санду проиграла президентские выборы, а финальный результат обеспечили подтасовки и голоса части диаспоры. Вероятно, Спыну написал заявление об отставке, не получив нужного властям результата", - сказал журналистам.
Он отметил, что штаб Санду под управлением Спыну позволил себе активно использовать административный ресурс: агитацией в селах занимались лично министры.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоВасилий БоляВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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