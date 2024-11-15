https://ria.ru/20241115/otstavka-1984010143.html

Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку

Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку - РИА Новости, 15.11.2024

Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ушел в отставку, поскольку возглавлял предвыборный штаб Майи Санду, проигравшей выборы президента внутри страны, заявил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:56

2024-11-15T15:56

2024-11-15T15:56

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

василий боля

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756197000_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_b9201417014042d87a55614377dfedd1.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ушел в отставку, поскольку возглавлял предвыборный штаб Майи Санду, проигравшей выборы президента внутри страны, заявил журналистам оппозиционный депутат парламента Василий Боля. Спыну 11 ноября заявил об отставке, а также о выходе из правящей партии "Действие и солидарность". "Спыну был руководителем предвыборного штаба Майи Санду. Внутри страны Санду проиграла президентские выборы, а финальный результат обеспечили подтасовки и голоса части диаспоры. Вероятно, Спыну написал заявление об отставке, не получив нужного властям результата", - сказал журналистам. Он отметил, что штаб Санду под управлением Спыну позволил себе активно использовать административный ресурс: агитацией в селах занимались лично министры. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, василий боля, выборы в молдавии — 2024