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Более двух миллионов тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года
Более двух миллионов тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 15.11.2024
Более двух миллионов тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года
Более двух миллионов тонн отходов, из которых получаются контейнерные площадки, предметы быта и многое другое, переработали в Подмосковье с начала года,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:12
2024-11-15T14:12
2024-11-15T14:12
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов тонн отходов, из которых получаются контейнерные площадки, предметы быта и многое другое, переработали в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. 15 ноября во всем мире отмечается День вторичной переработки. Каждый день в Подмосковье работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь операторов и порядка 400 заводов-переработчиков. "Сегодня выражаем слова благодарности всем сотрудникам отрасли — от водителей региональных операторов до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание хочется уделить неравнодушным общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые верят в свое дело, стремятся помочь окружающей среде и внести неоценимый вклад в развитие отрасли", — сказал заместитель председателя правительства региона - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что результатом совместной работы стала переработка более двух миллионов тонн отходов, из которых получаются контейнерные площадки, предметы быта, оборудование в помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. Так, за 2024 год появилось более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема тары из пластика и алюминия, более 1 200 емкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках, а также более 200 просветительских мероприятий.
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Более двух миллионов тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года
Более двух миллионов тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Более двух миллионов тонн отходов, из которых получаются контейнерные площадки, предметы быта и многое другое, переработали в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба
министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
15 ноября во всем мире отмечается День вторичной переработки.
Каждый день в Подмосковье работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь операторов и порядка 400 заводов-переработчиков.
"Сегодня выражаем слова благодарности всем сотрудникам отрасли — от водителей региональных операторов до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание хочется уделить неравнодушным общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые верят в свое дело, стремятся помочь окружающей среде и внести неоценимый вклад в развитие отрасли", — сказал заместитель председателя правительства региона - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что результатом совместной работы стала переработка более двух миллионов тонн отходов, из которых получаются контейнерные площадки, предметы быта, оборудование в помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья.
Так, за 2024 год появилось более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема тары из пластика и алюминия, более 1 200 емкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках, а также более 200 просветительских мероприятий.