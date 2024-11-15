https://ria.ru/20241115/osvobozhdenie-1983991937.html
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР
Российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:19
2024-11-15T15:19
2024-11-15T15:35
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. "Чуть позже будет более подробная информация, потому что наши подразделения продолжают освобождение самого населенного пункта", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации в Курахово. Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241115/svo-1983930437.html
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В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Общество
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР
Пушилин: российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР