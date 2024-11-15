Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 15.11.2024 (обновлено: 15:35 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/osvobozhdenie-1983991937.html
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР - РИА Новости, 15.11.2024
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР
Российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:19
2024-11-15T15:35
в мире
донецкая народная республика
донецк
красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad744a6a3b793050f4f299c403001b42.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. "Чуть позже будет более подробная информация, потому что наши подразделения продолжают освобождение самого населенного пункта", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации в Курахово. Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241115/svo-1983930437.html
донецкая народная республика
донецк
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f40352bc01f44536201a6441a51dfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Общество
Российские войска продолжают освобождение Курахово в ДНР

Пушилин: российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские подразделения продолжают освобождение Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Чуть позже будет более подробная информация, потому что наши подразделения продолжают освобождение самого населенного пункта", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации в Курахово.
Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
ВС России освободили Степановку в ДНР
Вчера, 12:39
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала