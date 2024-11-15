https://ria.ru/20241115/oruzhie-1983873268.html

В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию

В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию - РИА Новости, 15.11.2024

В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию

После победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины, заявил лидер французской... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T06:53

2024-11-15T06:53

2024-11-15T06:53

киев

украина

флориан филиппо

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_0:0:7000:3938_1920x0_80_0_0_2b75a7a63c8682fb5f591dcf1d2fb674.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. После победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Ранее британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь."Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад", — написал Филиппо.Политик призвал Запад остановить это безумие в виде помощи режиму Зеленского, прекратить тратить деньги на войну и выбрать мир.Ранее Украина призывала Запад к скорейшему приглашению ее в НАТО, угрожая в противном случае созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать его за несколько недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983870728.html

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, флориан филиппо, нато