В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию
Филиппо: НАТО после победы Трампа заинтересована в украинском ядерном проекте
© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. После победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Ранее британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.
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"Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад", — написал Филиппо.
Политик призвал Запад остановить это безумие в виде помощи режиму Зеленского, прекратить тратить деньги на войну и выбрать мир.
Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.