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В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию - РИА Новости, 15.11.2024
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06:53 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/oruzhie-1983873268.html
В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию
В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию - РИА Новости, 15.11.2024
В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию
После победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины, заявил лидер французской... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:53
2024-11-15T06:53
киев
украина
флориан филиппо
нато
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. После победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Ранее британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь."Легко представить, что &lt;...&gt; политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад", — написал Филиппо.Политик призвал Запад остановить это безумие в виде помощи режиму Зеленского, прекратить тратить деньги на войну и выбрать мир.Ранее Украина призывала Запад к скорейшему приглашению ее в НАТО, угрожая в противном случае созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать его за несколько недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983870728.html
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html
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киев, украина, флориан филиппо, нато
Киев, Украина, Флориан Филиппо, НАТО
В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию

Филиппо: НАТО после победы Трампа заинтересована в украинском ядерном проекте

© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. После победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Ранее британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.
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«
"Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад", — написал Филиппо.
Политик призвал Запад остановить это безумие в виде помощи режиму Зеленского, прекратить тратить деньги на войну и выбрать мир.
Ранее Украина призывала Запад к скорейшему приглашению ее в НАТО, угрожая в противном случае созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать его за несколько недель.
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Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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