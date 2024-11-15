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Орбан выступил с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 15.11.2024
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12:44 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/orban-1983933265.html
Орбан выступил с неожиданным предложением по России
Орбан выступил с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 15.11.2024
Орбан выступил с неожиданным предложением по России
Европейскому союзу необходимо пересмотреть санкции против России, цитирует премьера Венгрии Виктора Орбана агентство Reuters. "Цены на энергоносители должны... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:44
2024-11-15T12:44
в мире
виктор орбан
венгрия
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейскому союзу необходимо пересмотреть санкции против России, цитирует премьера Венгрии Виктора Орбана агентство Reuters. "Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", — сказал он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241115/malinen-1983891336.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, россия
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Россия
Орбан выступил с неожиданным предложением по России

Орбан предложил пересмотреть санкции против России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейскому союзу необходимо пересмотреть санкции против России, цитирует премьера Венгрии Виктора Орбана агентство Reuters.

"Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", — сказал он.
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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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