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Охранника ТЦ во Владивостоке избили битой и залили перцовым баллончиком
Охранника ТЦ во Владивостоке избили битой и залили перцовым баллончиком - РИА Новости, 15.11.2024
Охранника ТЦ во Владивостоке избили битой и залили перцовым баллончиком
Полицейские в Приморье устанавливают личности двух молодых людей, напавших на охранника торгового центра во Владивостоке с битой и распыливших в него перцовый... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:50
2024-11-15T07:50
2024-11-15T07:50
владивосток
приморский край
ленинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье устанавливают личности двух молодых людей, напавших на охранника торгового центра во Владивостоке с битой и распыливших в него перцовый баллончик, сообщает УМВД России по Приморскому краю. Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация о нападении вечером в четверг неизвестных на мужчину в торговом центре "Надежда" во Владивостоке. По свидетельству очевидцев, трое несовершеннолетних избили битой и брызнули из газового баллончика в мужчину, заступившегося за девушку-продавца одного из магазинов, с которой у них возник конфликт. Конфликт попал на запись камер видеонаблюдения. "В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение охранника магазина, расположенного на улице Фадеева. Мужчина рассказал, что двое незнакомцев напали на его напарника с битой и распылили жидкость из перцового баллона. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности граждан, причастных к инциденту", - говорится в сообщении краевой полиции.
https://ria.ru/20241104/marketpleys-1981814737.html
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владивосток, приморский край, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Владивосток, Приморский край, Ленинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Охранника ТЦ во Владивостоке избили битой и залили перцовым баллончиком
Неизвестные избили битой и залили перцовым баллончиком охранника ТЦ в Приморье