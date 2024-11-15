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На Украине сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине - РИА Новости, 15.11.2024
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15:51 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ogon-1984008759.html
На Украине сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине
На Украине сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине - РИА Новости, 15.11.2024
На Украине сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине
В Киевской области сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:51
2024-11-15T15:51
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Киевской области сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" "Паблики утверждают, что на видео сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) стреляет в грузчика на складах в Киевской области. Когда снято видео, неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. На сопровождающем публикацию видео мужчина в камуфляже стреляет в спину убегающему от него мужчине, но промахивается. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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в мире, киевская область, украина, страна.ua
В мире, Киевская область, Украина, Страна.ua
На Украине сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине

"Страна.ua": на Украине сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему мужчине

© Кадр видео из соцсетейВ Киевской области сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине
В Киевской области сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
В Киевской области сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Киевской области сотрудник военкомата открыл огонь по убегавшему от него мужчине, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua"
"Паблики утверждают, что на видео сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) стреляет в грузчика на складах в Киевской области. Когда снято видео, неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
На сопровождающем публикацию видео мужчина в камуфляже стреляет в спину убегающему от него мужчине, но промахивается.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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