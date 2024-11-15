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СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/obstrel-1983922703.html
СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области
СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024
СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области
Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как в Курской области при обстреле со стороны украинских формирований была повреждена церковь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:21
2024-11-15T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как в Курской области при обстреле со стороны украинских формирований была повреждена церковь Дмитриевская, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в пресс-службе правительства Курской области сообщили, что недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района, получила повреждения в результате атаки со стороны Украины. "Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (часть 1 статьи 243 УК РФ) в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным следствия, в середине ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с использованием артиллерийских систем, минометов и РСЗО в селе Казачья Локня Курской области обстреляли объект культурного наследия "Церковь Дмитриевская", повредив его.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области

СК завел дело после украинского обстрела церкви Дмитриевской в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как в Курской области при обстреле со стороны украинских формирований была повреждена церковь Дмитриевская, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в пресс-службе правительства Курской области сообщили, что недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района, получила повреждения в результате атаки со стороны Украины.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (часть 1 статьи 243 УК РФ) в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в середине ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с использованием артиллерийских систем, минометов и РСЗО в селе Казачья Локня Курской области обстреляли объект культурного наследия "Церковь Дмитриевская", повредив его.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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