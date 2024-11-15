https://ria.ru/20241115/obstrel-1983922703.html

СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области

СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024

СК завел дело после украинского обстрела церкви в Курской области

Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как в Курской области при обстреле со стороны украинских формирований была повреждена церковь... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:21

2024-11-15T12:21

2024-11-15T12:21

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

суджанский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как в Курской области при обстреле со стороны украинских формирований была повреждена церковь Дмитриевская, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в пресс-службе правительства Курской области сообщили, что недавно восстановленная церковь Дмитриевская, расположенная в селе Казачья Локня Суджанского района, получила повреждения в результате атаки со стороны Украины. "Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (часть 1 статьи 243 УК РФ) в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным следствия, в середине ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с использованием артиллерийских систем, минометов и РСЗО в селе Казачья Локня Курской области обстреляли объект культурного наследия "Церковь Дмитриевская", повредив его.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html

курская область

россия

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происшествия, курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)