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ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/obstrel-1983899464.html
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли более 20 снарядами и атаковали с использованием 10 беспилотников территорию Белгородской области, шесть мирных... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:36
2024-11-15T10:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли более 20 снарядами и атаковали с использованием 10 беспилотников территорию Белгородской области, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно данным от губернатора, за минувший день атакам подверглись девять населенных пунктов в шести муниципалитетах. Было выпущено 23 снаряда и 10 дронов. Из шести пострадавших, госпитализированы двое. В течение суток различные повреждения были выявлены в 12 многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, пяти коммерческих объектах, автобусе и 30 легковых автомобилях. "В городе Белгороде в результате воздушной атаки получили ранения два мирных жителя… В Волоконовском районе хутор Старый атакован одним беспилотником и обстрелян с помощью двух артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущены 12 боеприпасов и три беспилотника. В селе Черемошное ранены три бойца СГУП "Охрана спецназначения". Двум мужчинам оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Один госпитализирован в городскую больницу. "Над Чернянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа… Город Шебекино атакован четырьмя беспилотниками. Ранен один мирный житель. Мужчине оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 23 снаряда по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли более 20 снарядами и атаковали с использованием 10 беспилотников территорию Белгородской области, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно данным от губернатора, за минувший день атакам подверглись девять населенных пунктов в шести муниципалитетах. Было выпущено 23 снаряда и 10 дронов. Из шести пострадавших, госпитализированы двое. В течение суток различные повреждения были выявлены в 12 многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, пяти коммерческих объектах, автобусе и 30 легковых автомобилях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В городе Белгороде в результате воздушной атаки получили ранения два мирных жителя… В Волоконовском районе хутор Старый атакован одним беспилотником и обстрелян с помощью двух артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущены 12 боеприпасов и три беспилотника. В селе Черемошное ранены три бойца СГУП "Охрана спецназначения". Двум мужчинам оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Один госпитализирован в городскую больницу.
"Над Чернянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа… Город Шебекино атакован четырьмя беспилотниками. Ранен один мирный житель. Мужчине оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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