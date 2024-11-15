https://ria.ru/20241115/obstrel-1983889267.html
ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:39
2024-11-15T09:39
2024-11-15T09:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.