https://ria.ru/20241115/obstrel-1983889267.html

ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024

ВСУ нанесли 47 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:39

2024-11-15T09:39

2024-11-15T09:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка