https://ria.ru/20241115/novgorod-1984016910.html

В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору

В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору - РИА Новости, 15.11.2024

В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору

Разыскивается молодой человек, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба управления МВД России по... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:21

2024-11-15T16:21

2024-11-15T16:21

происшествия

великий новгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Разыскивается молодой человек, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону. Новгородцы разместили в соцсетях видео, на котором молодой человек ругается с пожилым кондуктором, а после прыскает перцовым баллончиком ему в лицо и выходит из автобуса. Инцидент произошел вечером в четверг в автобусе, следовавшем по маршруту №12. Как сообщили в полиции, в тот же день был зарегистрирован материал проверки. "Устанавливается личность участника инцидента - молодого человека. Потерпевший мужчина направлен в медицинское учреждение для проведения медицинского исследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что полиция разыскивает свидетелей происшествия.

https://ria.ru/20241018/konduktor-1978743985.html

https://ria.ru/20241024/krasnodar-1979790758.html

великий новгород

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происшествия, великий новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)