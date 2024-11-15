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В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору - РИА Новости, 15.11.2024
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16:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/novgorod-1984016910.html
В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору
В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору - РИА Новости, 15.11.2024
В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору
Разыскивается молодой человек, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба управления МВД России по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:21
2024-11-15T16:21
происшествия
великий новгород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Разыскивается молодой человек, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону. Новгородцы разместили в соцсетях видео, на котором молодой человек ругается с пожилым кондуктором, а после прыскает перцовым баллончиком ему в лицо и выходит из автобуса. Инцидент произошел вечером в четверг в автобусе, следовавшем по маршруту №12. Как сообщили в полиции, в тот же день был зарегистрирован материал проверки. "Устанавливается личность участника инцидента - молодого человека. Потерпевший мужчина направлен в медицинское учреждение для проведения медицинского исследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что полиция разыскивает свидетелей происшествия.
https://ria.ru/20241018/konduktor-1978743985.html
https://ria.ru/20241024/krasnodar-1979790758.html
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происшествия, великий новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Великий Новгород, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору

МВД: в Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Разыскивается молодой человек, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.
Новгородцы разместили в соцсетях видео, на котором молодой человек ругается с пожилым кондуктором, а после прыскает перцовым баллончиком ему в лицо и выходит из автобуса. Инцидент произошел вечером в четверг в автобусе, следовавшем по маршруту №12. Как сообщили в полиции, в тот же день был зарегистрирован материал проверки.
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"Устанавливается личность участника инцидента - молодого человека. Потерпевший мужчина направлен в медицинское учреждение для проведения медицинского исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция разыскивает свидетелей происшествия.
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ПроисшествияВеликий НовгородМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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