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Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС - РИА Новости, 15.11.2024
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18:30 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/nato-1984055579.html
Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС
Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС - РИА Новости, 15.11.2024
Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС
Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:30
2024-11-15T18:30
в мире
брюссель
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. "Во вторник 19 ноября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Совета Европейского союза в формате министров обороны", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20241113/ryutte-1983554632.html
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в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС

Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС 19 ноября

© AP Photo / Manon Cruz Марк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Manon Cruz
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса.
"Во вторник 19 ноября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Совета Европейского союза в формате министров обороны", - указывается в сообщении.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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