https://ria.ru/20241115/nato-1984055579.html

Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС

Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС - РИА Новости, 15.11.2024

Генсек НАТО примет участие в заседании глав минобороны стран ЕС

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:30

2024-11-15T18:30

2024-11-15T18:30

в мире

брюссель

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. "Во вторник 19 ноября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Совета Европейского союза в формате министров обороны", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20241113/ryutte-1983554632.html

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