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Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 15.11.2024 (обновлено: 09:21 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ
Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:04
2024-11-15T09:21
специальная военная операция на украине
кривой рог
колумбия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин. Дунякин 1994 года рождения мобилизовали из Кривого Рога в сентябре, в плен попал в селе Шахтерское в ДНР. "Рассказывали, что контракт был на год (У иностранных наемников. — Прим. ред.) с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения", — рассказал собеседник агентства. Эту информацию он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.
https://ria.ru/20241115/pobeg-1983868534.html
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Украинский военнопленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ
Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный. Это он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.
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кривой рог, колумбия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ

Пленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин.
Дунякин 1994 года рождения мобилизовали из Кривого Рога в сентябре, в плен попал в селе Шахтерское в ДНР.
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"Рассказывали, что контракт был на год (У иностранных наемников. — Прим. ред.) с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения", — рассказал собеседник агентства.
Эту информацию он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогКолумбияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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