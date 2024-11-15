https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html

Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ

Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024

Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ

Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T06:04

2024-11-15T06:04

2024-11-15T09:21

специальная военная операция на украине

кривой рог

колумбия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин. Дунякин 1994 года рождения мобилизовали из Кривого Рога в сентябре, в плен попал в селе Шахтерское в ДНР. "Рассказывали, что контракт был на год (У иностранных наемников. — Прим. ред.) с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения", — рассказал собеседник агентства. Эту информацию он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.

https://ria.ru/20241115/pobeg-1983868534.html

https://ria.ru/20241115/instruktor--1983871069.html

кривой рог

колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный. Это он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии. 2024-11-15T06:04 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, колумбия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире