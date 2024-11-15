https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ
Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T06:04
2024-11-15T06:04
2024-11-15T09:21
специальная военная операция на украине
кривой рог
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Дунякин. Дунякин 1994 года рождения мобилизовали из Кривого Рога в сентябре, в плен попал в селе Шахтерское в ДНР. "Рассказывали, что контракт был на год (У иностранных наемников. — Прим. ред.) с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения", — рассказал собеседник агентства. Эту информацию он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.
https://ria.ru/20241115/pobeg-1983868534.html
https://ria.ru/20241115/instruktor--1983871069.html
кривой рог
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Украинский военнопленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ
Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный.
Это он узнал во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.
2024-11-15T06:04
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кривой рог, колумбия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ
Пленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ