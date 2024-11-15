https://ria.ru/20241115/naberezhnaya-1983861855.html

На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта

На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта - РИА Новости, 15.11.2024

На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта

Набережную реки Адагум протяженностью около 500 метров благоустроили в городе Крымск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T01:10

2024-11-15T01:10

2024-11-15T01:11

краснодарский край

крымск

краснодарский край

общество

городское хозяйство москвы

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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Набережную реки Адагум протяженностью около 500 метров благоустроили в городе Крымск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "После реконструкции открылся для посещения обновленный участок общественной территории протяженностью около 500 метров. Реализация масштабного проекта по благоустройству проводилась поэтапно. Работы начали в 2023 и продолжили в текущем (2024 - ред.) году. Обустроили места для отдыха: установили малые архитектурные формы, беседки с навесами, сделали детские и спортивные площадки, смонтировали уличное освещение и систему видеонаблюдения", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По сообщению властей, на набережной также провели ландшафтное озеленение. В темное время ее украшает декоративная подсветка. Уточняется, что участок береговой линии реки Адагум в Крымске благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе за счет краевого бюджета.

https://ria.ru/20241115/sanatoriy-1983860492.html

крымск

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крымск, краснодарский край, общество, городское хозяйство москвы