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На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта - РИА Новости, 15.11.2024
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Краснодарский край
 
01:10 15.11.2024 (обновлено: 01:11 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/naberezhnaya-1983861855.html
На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта
На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта - РИА Новости, 15.11.2024
На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта
Набережную реки Адагум протяженностью около 500 метров благоустроили в городе Крымск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:10
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краснодарский край
крымск
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Набережную реки Адагум протяженностью около 500 метров благоустроили в городе Крымск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "После реконструкции открылся для посещения обновленный участок общественной территории протяженностью около 500 метров. Реализация масштабного проекта по благоустройству проводилась поэтапно. Работы начали в 2023 и продолжили в текущем (2024 - ред.) году. Обустроили места для отдыха: установили малые архитектурные формы, беседки с навесами, сделали детские и спортивные площадки, смонтировали уличное освещение и систему видеонаблюдения", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По сообщению властей, на набережной также провели ландшафтное озеленение. В темное время ее украшает декоративная подсветка. Уточняется, что участок береговой линии реки Адагум в Крымске благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20241115/sanatoriy-1983860492.html
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крымск, краснодарский край, общество, городское хозяйство москвы
Краснодарский край, Крымск, Краснодарский край, Общество, Городское хозяйство Москвы
На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта

На Кубани открыли набережную реки Адагум после реконструкции в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Мария ВащукКрымск
Крымск - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
Крымск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Набережную реки Адагум протяженностью около 500 метров благоустроили в городе Крымск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
«
"После реконструкции открылся для посещения обновленный участок общественной территории протяженностью около 500 метров. Реализация масштабного проекта по благоустройству проводилась поэтапно. Работы начали в 2023 и продолжили в текущем (2024 - ред.) году. Обустроили места для отдыха: установили малые архитектурные формы, беседки с навесами, сделали детские и спортивные площадки, смонтировали уличное освещение и систему видеонаблюдения", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
По сообщению властей, на набережной также провели ландшафтное озеленение. В темное время ее украшает декоративная подсветка.
Уточняется, что участок береговой линии реки Адагум в Крымске благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе за счет краевого бюджета.
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Краснодарский крайКрымскКраснодарский крайОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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