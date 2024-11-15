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В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 15.11.2024
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15:34 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/muzhchina-1984002367.html
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 15.11.2024
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве
Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесопосадке в селе Грузское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:34
2024-11-15T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесопосадке в селе Грузское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поступила информация, что в селе Грузское Борисовского района во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Очень прошу вас быть осторожными и внимательными, воздержаться от прогулок по лесу и внимательно смотреть по сторонам и под ноги. От этого зависят ваши жизни", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240913/gruzovik-1972451662.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Гладков: в белгородском селе Грузское мужчина подорвался на взрывном устройстве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесопосадке в селе Грузское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поступила информация, что в селе Грузское Борисовского района во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Очень прошу вас быть осторожными и внимательными, воздержаться от прогулок по лесу и внимательно смотреть по сторонам и под ноги. От этого зависят ваши жизни", - добавил Гладков.
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