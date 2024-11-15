https://ria.ru/20241115/muzhchina-1984002367.html

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 15.11.2024

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесопосадке в селе Грузское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:34

2024-11-15T15:34

2024-11-15T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесопосадке в селе Грузское в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поступила информация, что в селе Грузское Борисовского района во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Очень прошу вас быть осторожными и внимательными, воздержаться от прогулок по лесу и внимательно смотреть по сторонам и под ноги. От этого зависят ваши жизни", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240913/gruzovik-1972451662.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков