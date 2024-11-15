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МСП в туризме за счет господдержки получили 30 млрд рублей за 9 месяцев

МСП в туризме за счет господдержки получили 30 млрд рублей за 9 месяцев - РИА Новости, 15.11.2024

МСП в туризме за счет господдержки получили 30 млрд рублей за 9 месяцев

Малый и средний бизнес из отрасли туризма и гостеприимства за девять месяцев 2024 года привлек при помощи поручительств участников Национальной гарантийной... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:28

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес из отрасли туризма и гостеприимства за девять месяцев 2024 года привлек при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) свыше 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Министр экономического развития России Максим Решетников на полях съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации сообщил, что финансовая поддержка реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". При этом количество получателей кредитов с инструментами НГС выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом более чем вдвое. Он также отметил, что, по данным на 1 октября, в сфере гостиничного бизнеса и туризма зарегистрировано 74,8 тысячи субъектов МСП. "В этом году продолжается рост интереса к открытию туристического бизнеса. За девять месяцев создано около 9 тысяч субъектов МСП в сфере туризма, то есть каждый восьмой из числа действующих. В популярных у туристов регионах доля малых и средних компаний из этой сферы становится значительной. Так, в Республике Алтай они представляют уже 7,8% от общего числа, в Камчатском крае — 4,4%, в Карачаево-Черкесской Республике — 3,8%", — отметил Решетников, его слова приводит министерство. В лидеры по данному показателю также входят Республика Карелия, Мурманская область, Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край. "Наиболее активно привлекал финансирование под поручительства участников НГС малый и средний бизнес, который занимается туризмом и гостеприимством, из Москвы (4,8 миллиарда рублей), Республики Татарстан (1,9 миллиарда рублей), Краснодарского края (1,8 миллиарда рублей), Свердловской области (1,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга и Ростовской области (по 1,1 миллиарда рублей), Чеченской Республики и Республики Крым (по 0,9 миллиарда рублей), Пермского края (0,7 миллиарда рублей)", — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба КМСП. Наряду с использованием инструментов НГС бизнес активно привлекает средства под зонтичные поручительства. "По данным за девять месяцев текущего года, количество получателей кредитных средств под зонтичные поручительства из сферы туризма достигло 1742, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом объем кредитования вырос в 1,9 раза и превысил 13,2 млрд рублей", — заявил Исаевич. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" поддерживаются инвестиции в создание туристической инфраструктуры. По программе льготного кредитования уже введено 3,2 тысячи номеров в отелях категорий 3–5 звезд. Всего поддержано строительство 51 тысячи номеров. Также по этой программе возводятся новые развлекательные объекты, которые смогут посещать до 21 миллионна человек в год. Среди них девять аквапарков, три парка развлечений и девять проектов по созданию инфраструктуры для горнолыжных курортов. По программе субсидирования модульных гостиниц введено почти 8 тысяч номеров, из них половина — в этом году. До конца года регионы должны сдать еще более 8 тысяч номеров. В сфере туризма 234 тысячи работников заняты в малых и средних компаниях. Еще 69 тысяч самозанятых граждан предоставляют услуги по временному проживанию, прокату инвентаря, а также экскурсоводческие. Развитие российского малого и среднего бизнеса из туротрасли осуществляется в рамках нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент России Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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