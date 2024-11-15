https://ria.ru/20241115/moskva-1983885470.html

Ликсутов: промышленники привлекли свыше 200 млрд рублей с поддержкой Москвы

Ликсутов: промышленники привлекли свыше 200 млрд рублей с поддержкой Москвы - РИА Новости, 15.11.2024

Ликсутов: промышленники привлекли свыше 200 млрд рублей с поддержкой Москвы

С 2022 года при содействии города производители лекарств, медизделий, продуктов питания, строительных конструкций и другой востребованной продукции смогли... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:13

2024-11-15T10:13

2024-11-15T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. С 2022 года при содействии города производители лекарств, медизделий, продуктов питания, строительных конструкций и другой востребованной продукции смогли привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиций, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Благодаря комплексу эффективных инструментов городской поддержки, которые разработаны под руководством Сергея Собянина, в Москве сформирован благоприятный бизнес-климат. Например, в 2022 году появилась программа льготного инвестиционного кредитования для стимулирования экономического роста и технологического развития столичных компаний", - цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.Он добавил, что в рамках этой программы промпредприятия получают необходимые финансовые средства для реализации стратегических проектов."За время действия программы московские промышленники смогли привлечь свыше 200 миллиардов рублей частных инвестиций по сниженной процентной ставке. Это позволит им приобрести более одной тысячи единиц оборудования и значительно увеличить производственные мощности", — подчеркнул заммэра.Компании могут получить льготный инвестиционный кредит на сумму до трех миллиардов рублей сроком на три года по сниженной ставке в размере 3% годовых. Средства направляют на закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности."Весомое снижение финансовой нагрузки позволяет предприятиям запускать новые производства, наращивать выпуск продукции и, реализуя импортозамещающие проекты, укреплять технологический суверенитет страны. В результате горожане получают качественные товары в необходимых объемах. Так, при поддержке города компании создадут свыше 1,6 миллиона квадратных метров современных промышленных площадей и более 27 тысяч новых рабочих мест", — добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – производитель интерактивного оборудования "Некс-Т", благодаря Фонду привлек 800 миллионов и направил их на модернизацию производства. Компания ведет на территории столичной ОЭЗ строительство роботизированной линии серийного производства LCD-матриц мощностью 500 тысяч единиц в год."ЖК-матрицы необходимы для изготовления множества отечественных устройств и дисплеев, которые используются в автомобилях, банкоматах, мониторах, планшетах, телевизорах, интерактивных панелях, профессиональных информационных экранах для образования, бизнеса и промышленности. Запуск первой очереди намечен на начало 2025 года", – отметил руководитель компании Владимир Крикушенко.В свою очередь компания "Дымовское колбасное производство" смогла привлечь 200 миллионов рублей на приобретение пяти единиц высокотехнологичного производственного оборудования. С его помощью предприятие намерено нарастить объемы выпуска мясных изделий.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся необходимая информация также доступна на официальном сайте фонда.

https://ria.ru/20241112/liksutov-1983249253.html

https://ria.ru/20241112/moskva-1983227060.html

https://ria.ru/20241110/liksutov-1982851440.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин