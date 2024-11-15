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Ракова: в Москве младенческая смертность достигла исторического минимума - РИА Новости, 15.11.2024
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09:15 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/moskva-1983885201.html
Ракова: в Москве младенческая смертность достигла исторического минимума
Ракова: в Москве младенческая смертность достигла исторического минимума - РИА Новости, 15.11.2024
Ракова: в Москве младенческая смертность достигла исторического минимума
Московские врачи в 2024 году выходили более 5 тысяч недоношенных детей, а показатель младенческой смертности достиг исторического минимума, сообщила журналистам РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:15
2024-11-15T09:15
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московские врачи в 2024 году выходили более 5 тысяч недоношенных детей, а показатель младенческой смертности достиг исторического минимума, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечается 17 ноября. "Благодаря четко выстроенной работе акушерско-гинекологической службы столицы только за этот год наши врачи выходили свыше 5 тысяч недоношенных детей. А всего за последние десять лет нам удалось добиться увеличения выживаемости младенцев с низкой массой тела с 90% до 99%… С 2014 года в Москве удалось снизить показатель младенческой смертности в два раза, тем самым достигнув исторического минимума", - рассказала Ракова. Она уточнила, что для эффективной помощи будущим мамам и малышам в столице создают новый каркас акушерско-гинекологической службы. Так, в структуре многопрофильных стационаров открываются современные перинатальные центры - специализированные клиники, где высококвалифицированную помощь получают пациентки с различными патологиями, а также новорождённые с рисками перинатальных осложнений. "В Москве мы создаём все условия для эффективного выхаживания детей, родившихся раньше срока. Своевременная и качественная медпомощь позволяет врачам не только спасать малышей, но и снижать риск развития серьёзных заболеваний в будущем, обеспечивая им здоровое и счастливое детство", - подчеркнула заммэра.
https://ria.ru/20241028/rakova-1980438939.html
https://ria.ru/20241107/patsient-1982353339.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова: в Москве младенческая смертность достигла исторического минимума

Заммэра Ракова: в Москве младенческая смертность достигла исторического минимума

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московские врачи в 2024 году выходили более 5 тысяч недоношенных детей, а показатель младенческой смертности достиг исторического минимума, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Международный день недоношенных детей ежегодно отмечается 17 ноября.
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"Благодаря четко выстроенной работе акушерско-гинекологической службы столицы только за этот год наши врачи выходили свыше 5 тысяч недоношенных детей. А всего за последние десять лет нам удалось добиться увеличения выживаемости младенцев с низкой массой тела с 90% до 99%… С 2014 года в Москве удалось снизить показатель младенческой смертности в два раза, тем самым достигнув исторического минимума", - рассказала Ракова.
Она уточнила, что для эффективной помощи будущим мамам и малышам в столице создают новый каркас акушерско-гинекологической службы. Так, в структуре многопрофильных стационаров открываются современные перинатальные центры - специализированные клиники, где высококвалифицированную помощь получают пациентки с различными патологиями, а также новорождённые с рисками перинатальных осложнений.
"В Москве мы создаём все условия для эффективного выхаживания детей, родившихся раньше срока. Своевременная и качественная медпомощь позволяет врачам не только спасать малышей, но и снижать риск развития серьёзных заболеваний в будущем, обеспечивая им здоровое и счастливое детство", - подчеркнула заммэра.
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