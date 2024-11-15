https://ria.ru/20241115/moskalkova-1984050433.html
Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации
Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации - РИА Новости, 15.11.2024
Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к представителю министерства обороны России с просьбой разъяснить механизм демобилизации... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:04
2024-11-15T18:04
2024-11-15T18:04
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к представителю министерства обороны России с просьбой разъяснить механизм демобилизации из армии, указать, какие документы для этого нужны. "Нет механизма демобилизации. Решение выносит призывная комиссия о том, что ошибочно человек был мобилизован… Решение выносится, доводится до командира воинской части, но у командира нет механизма. Какой ему нужно документ издать о том, чтобы демобилизовать человека из армии?", - сказала Москалькова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченного по правам человека в РФ, обращаясь к заместителю начальника главного военно-медицинского управления МО РФ Александру Серговенцеву. Федеральный омбудсмен уточнила, что этот вопрос необходимо адресовать кадровой службе министерства обороны. Серговенцев в ответ пообещал передать вопрос Москальковой начальнику главного управления кадров Минобороны России.
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россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации
Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации из армии
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к представителю министерства обороны России с просьбой разъяснить механизм демобилизации из армии, указать, какие документы для этого нужны.
"Нет механизма демобилизации. Решение выносит призывная комиссия о том, что ошибочно человек был мобилизован… Решение выносится, доводится до командира воинской части, но у командира нет механизма. Какой ему нужно документ издать о том, чтобы демобилизовать человека из армии?", - сказала Москалькова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченного по правам человека в РФ, обращаясь к заместителю начальника главного военно-медицинского управления МО РФ Александру Серговенцеву.
Федеральный омбудсмен уточнила, что этот вопрос необходимо адресовать кадровой службе министерства обороны. Серговенцев в ответ пообещал передать вопрос Москальковой начальнику главного управления кадров Минобороны России.