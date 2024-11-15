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Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины - РИА Новости, 15.11.2024
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16:52 15.11.2024 (обновлено: 16:53 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/moskalkova-1984032447.html
Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины
Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины - РИА Новости, 15.11.2024
Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы в отношении 23 россиян,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:52
2024-11-15T16:53
россия
украина
сумская область
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы в отношении 23 россиян, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, для возвращения их в РФ. "Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан (России - ред.), которые находятся сегодня в Сумской области (Украины - ред.), с тем, чтобы эти документы можно было использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию. Они сегодня рассматриваются уполномоченным Верховной рады Лубинцом и его офисом", - сказала Москалькова журналистам.
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россия, украина, сумская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, общество
Россия, Украина, Сумская область, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Общество
Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины

Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы в отношении 23 россиян, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, для возвращения их в РФ.
"Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан (России - ред.), которые находятся сегодня в Сумской области (Украины - ред.), с тем, чтобы эти документы можно было использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию. Они сегодня рассматриваются уполномоченным Верховной рады Лубинцом и его офисом", - сказала Москалькова журналистам.
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РоссияУкраинаСумская областьТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныОбщество
 
 
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