https://ria.ru/20241115/moskalkova-1984032447.html

Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины

Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины - РИА Новости, 15.11.2024

Москалькова направила документы в Раду для возвращения 23 россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы в отношении 23 россиян,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:52

2024-11-15T16:52

2024-11-15T16:53

россия

украина

сумская область

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

верховная рада украины

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы в отношении 23 россиян, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины, для возвращения их в РФ. "Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан (России - ред.), которые находятся сегодня в Сумской области (Украины - ред.), с тем, чтобы эти документы можно было использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию. Они сегодня рассматриваются уполномоченным Верховной рады Лубинцом и его офисом", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html

россия

украина

сумская область

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россия, украина, сумская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, общество