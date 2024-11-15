https://ria.ru/20241115/moskalkova-1983952187.html

Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства

Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства - РИА Новости, 15.11.2024

Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получает обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России, федеральный омбудсмен... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:39

2024-11-15T13:39

2024-11-15T13:39

общество

россия

татьяна москалькова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получает обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Росздравнадзор и Счетную палату обратить внимание на эту проблему. В ходе выступления на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ на тему "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь" Москалькова рассказала, что её аппарат получает обращения от россиян, которые обеспокоены высокой стоимостью на лекарственные препараты и недоступностью лечения. "Обращаемся в первую очередь к Росздравнадзору, обратить внимание на цены на лекарственные средства. Просила бы и Счетную палату обратить внимание на эти проблемы", - сказала она.

https://ria.ru/20240726/lekarstva-1962105366.html

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общество, россия, татьяна москалькова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)