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Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства - РИА Новости, 15.11.2024
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13:39 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/moskalkova-1983952187.html
Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства
Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства - РИА Новости, 15.11.2024
Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получает обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России, федеральный омбудсмен... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:39
2024-11-15T13:39
общество
россия
татьяна москалькова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получает обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Росздравнадзор и Счетную палату обратить внимание на эту проблему. В ходе выступления на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ на тему "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь" Москалькова рассказала, что её аппарат получает обращения от россиян, которые обеспокоены высокой стоимостью на лекарственные препараты и недоступностью лечения. "Обращаемся в первую очередь к Росздравнадзору, обратить внимание на цены на лекарственные средства. Просила бы и Счетную палату обратить внимание на эти проблемы", - сказала она.
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общество, россия, татьяна москалькова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на цены на лекарства

Москалькова попросила Росздравнадзор обратить внимание на рост цен на лекарства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получает обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Росздравнадзор и Счетную палату обратить внимание на эту проблему.
В ходе выступления на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ на тему "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь" Москалькова рассказала, что её аппарат получает обращения от россиян, которые обеспокоены высокой стоимостью на лекарственные препараты и недоступностью лечения.
"Обращаемся в первую очередь к Росздравнадзору, обратить внимание на цены на лекарственные средства. Просила бы и Счетную палату обратить внимание на эти проблемы", - сказала она.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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