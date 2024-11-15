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В США арестовали "медведя"-афериста и его сообщников - РИА Новости, 15.11.2024
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03:54 15.11.2024 (обновлено: 04:05 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/moshenniki-1983867079.html
В США арестовали "медведя"-афериста и его сообщников
В США арестовали "медведя"-афериста и его сообщников - РИА Новости, 15.11.2024
В США арестовали "медведя"-афериста и его сообщников
Власти в Калифорнии арестовали группу аферистов, которые с помощью переодетого медведем человека обманули страховые компании более чем на 140 тысяч долларов,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:54
2024-11-15T04:05
калифорния
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти в Калифорнии арестовали группу аферистов, которые с помощью переодетого медведем человека обманули страховые компании более чем на 140 тысяч долларов, сообщает регулирующий орган штата. Как сообщает калифорнийский департамент по вопросам страхования, подозреваемые утверждали, что 28 января 2024 года бурый медведь забрался в их Rolls Royce 2010 года выпуска и повредил салон автомобиля. Они предоставили своей страховой компании видеозапись, на которой был запечатлен медведь, якобы находившийся в автомобиле. "При дальнейшем изучении видеозаписи следствие установило, что животное на самом деле был человеком в костюме медведя", - говорится в заявлении. К аналогичному выводу пришел биолог из местного департамента дикой природы. После получения ордера на обыск детективы обнаружили в доме подозреваемых костюм медведя. Они также нашли приспособления для измельчения мяса, которые использовались как "медвежьи когти". В рамках следствия были арестованы четыре человека: Рубен Тамразян, Арарат Чиркинян, Ваге Мурадханян и Альфия Цукерман были обвинены в страховом мошенничестве и сговоре. Как отмечается, в результате предполагаемого мошенничества, совершенного подозреваемыми, страховые компании были обмануты на 141 тысячу долларов.
https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html
https://ria.ru/20241114/habarovsk-1983690824.html
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калифорния
Калифорния
В США арестовали "медведя"-афериста и его сообщников

В США арестовали прикинувшихся медведем мошенников в рамках аферы на $141 тысячу

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в США
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудник полиции в США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти в Калифорнии арестовали группу аферистов, которые с помощью переодетого медведем человека обманули страховые компании более чем на 140 тысяч долларов, сообщает регулирующий орган штата.
Как сообщает калифорнийский департамент по вопросам страхования, подозреваемые утверждали, что 28 января 2024 года бурый медведь забрался в их Rolls Royce 2010 года выпуска и повредил салон автомобиля. Они предоставили своей страховой компании видеозапись, на которой был запечатлен медведь, якобы находившийся в автомобиле.
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"При дальнейшем изучении видеозаписи следствие установило, что животное на самом деле был человеком в костюме медведя", - говорится в заявлении.
К аналогичному выводу пришел биолог из местного департамента дикой природы. После получения ордера на обыск детективы обнаружили в доме подозреваемых костюм медведя. Они также нашли приспособления для измельчения мяса, которые использовались как "медвежьи когти".
В рамках следствия были арестованы четыре человека: Рубен Тамразян, Арарат Чиркинян, Ваге Мурадханян и Альфия Цукерман были обвинены в страховом мошенничестве и сговоре.
Как отмечается, в результате предполагаемого мошенничества, совершенного подозреваемыми, страховые компании были обмануты на 141 тысячу долларов.
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