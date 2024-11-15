https://ria.ru/20241115/mordoviya-1984033351.html

Глава Мордовии объявил 2025 год в республике Годом исторической памяти

Глава Мордовии объявил 2025 год в республике Годом исторической памяти - РИА Новости, 15.11.2024

Глава Мордовии объявил 2025 год в республике Годом исторической памяти

Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2025 год в республике Годом исторической памяти, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:55

2024-11-15T16:55

2024-11-15T16:55

республика мордовия

россия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов объявил 2025 год в республике Годом исторической памяти, сообщает пресс-служба главы региона. Здунов в пятницу выступил с посланием Государственному собранию Мордовии, где обозначил важнейшие стратегические направления развития региона. "В своем выступлении глава Мордовии высказался о центральном событии предстоящего года – праздновании 80-летия Великой Победы. Он отметил, что предстоит окружить заботой каждого ветерана, привести в порядок монументы, обелиски и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Также он заявил, что невозможно не провести параллели между сегодняшним днем и событиями 80-летней давности, и напомнил слова президента России о том, что основой национальной идентичности были и остаются преемственность поколений и верность традициям. Глава Мордовии объявил 2025 год в республике – Годом исторической памяти", - говорится в сообщении. Говоря о поддержке СВО, глава Мордовии подчеркнул, что сейчас крайне важна мобилизация всех ресурсов, сплоченность и духовный подъем. "Мы делаем всё возможное, чтобы ребята, находящиеся на линии фронта, чувствовали заботу родного края. Вопросы поддержки СВО, работа с добровольцами, участниками и ветеранами спецоперации, их семьями должны оставаться абсолютным приоритетом для всех уровней власти", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава республики отметил важность бесперебойного пополнения фонда для нужд СВО. Он также привел в качестве примера гражданской ответственности исполнение мечты Героя России Григория Слугина, награжденного Золотой Звездой посмертно, о строительстве дороги в родном селе Баево Ардатовского района. Также в Мордовии с 2025 года будет проводиться чемпионат республики по гиревому спорту, посвященный памяти Героя России Григория Слугина и всех наших воинов. Здунов также рассказал о задачах по адаптации к мирной жизни возвращающихся из зоны боевых действий ветеранов - лечению, реабилитации, получению профобразования и трудоустройству, подчеркнув, что республика одной из первых среди регионов России реализовала программу полной диспансеризации участников СВО. Кроме того, Мордовия активно включилась в президентскую программу "Время героев", вовлекая участников СВО в общественные проекты и воспитательную работу с молодежью. Говоря об экономике, Здунов отметил, что благодаря загрузке предприятий растёт валовой региональный продукт – в этом году экономика выросла еще на 4%. Индекс промышленного производства вырастет почти на 10% – Мордовия находится в пятерке лидеров среди регионов ПФО. Динамично развивается малый и средний бизнес. Число субъектов МСП выросло почти на 10%, самозанятых граждан - более чем на 42%. Положительную динамику демонстрирует потребительский рынок. Более чем на 7% вырос оборот розничной торговли, оптовой торговли – свыше 16%. В этом году в Мордовии создана особая экономическая зона. О готовности разместить свои производства на бывших площадях завода "Лисма" заявили уже 5 промышленных резидентов. Они инвестируют в проекты около 7 миллиардов рублей и создадут 900 новых рабочих мест. Решением правительства России на треть расширены границы территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка". Особое внимание уделяется исполнению гособоронзаказа. Только за 8 месяцев текущего года он вырос почти на 70%. Здунов подчеркнул, что агропромышленный комплекс республики уже более 10 лет подряд демонстрирует убедительный рост. В этом году удалось собрать почти 1,5 миллиона тонн зерна при лучшей урожайности в ПФО. Мордовия удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции. Сейчас в АПК реализуется 13 крупных инвестпроектов общей стоимостью 30 миллиардов рублей. Среди ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" и другим федеральным программам в этом году ведется беспрецедентное строительство – в общей сложности 55 объектов с объемом финансирования свыше 2,2 миллиарда рублей. "Впервые за последнее десятилетие Минфин России признал надлежащим управление региональными финансами в Мордовии. Теперь собственные доходы уже превышают долговую нагрузку. За последние 4 года доходная база республиканского бюджета увеличилась в 1,7 раза, или более чем на 17 миллиардов рублей. Наша общая задача – сохранить достигнутые темпы роста, обеспечить для этого источники финансирования. Поручаю правительству организовать системную работу по списанию госдолга... Бюджетные средства, вложенные в реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, модернизацию ЖКХ, будут зачтены в уплату 2/3 объема задолженности по бюджетным кредитам", - сказал Здунов. Глава Мордовии рассказал, что в республике создается новая и модернизируется уже имеющаяся инфраструктура учебных заведений. По программе капремонта школ отремонтировано 38 объектов. При поддержке федерального центра в следующем году в Саранске на месте 9-й школы начнется строительство нового здания на 500 мест. По федеральной программе ремонта Мордовии будет дополнительно выделено более 6 миллиардов рублей. На эти средства в течение предстоящих трех лет планируется капитально отремонтировать 55 школ, 14 детских садов и пять учреждений СПО.

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россия, артем здунов