https://ria.ru/20241115/moldaviya-1983980303.html

В Госдуме призвали Молдавию переориентироваться на сотрудничество с СНГ

В Госдуме призвали Молдавию переориентироваться на сотрудничество с СНГ - РИА Новости, 15.11.2024

В Госдуме призвали Молдавию переориентироваться на сотрудничество с СНГ

Вместо стремления к полному включению в рынок ЕС, Молдавии стоит переориентироваться на экономическое сотрудничество с СНГ, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:36

2024-11-15T14:36

2024-11-15T14:36

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вместо стремления к полному включению в рынок ЕС, Молдавии стоит переориентироваться на экономическое сотрудничество с СНГ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ Артур Таймазов ("Единая Россия"). Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что до конца года в правительстве страны произойдут перестановки. Премьер Дорин Речан отметил, что объявит об отставках 18 ноября. Молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники, утверждают, что отставка может грозить вице-премьеру по цифровизации и экономическому развитию Дмитрию Алайбу, министру здравоохранения Алле Немеренко, министру внутренних дел Адриану Эфросу, министру юстиции Веронике Михайловой-Морару и министру сельского хозяйства Владимиру Боле. При этом в понедельник об уходе в отставку сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Вместо того, чтобы стремиться к полному включению в рынок ЕС, Молдавия могла бы переориентироваться на экономическое сотрудничество с СНГ, где социальные и культурные связи, а также экономические условия, более естественно и гармонично соответствуют её потребностям", - сказал Таймазов. По его словам, на фоне возможной отставки правительства в Молдавии и наблюдаемого курса на евроинтеграцию страна стоит перед выбором, который отразится не только на её политической траектории, но и на её экономике и общественных настроениях. "Молдавия долгое время балансировала между двумя полюсами: культурно и исторически близким СНГ и Европейским Союзом, чьи стандарты и экономические требования, как показывают последние годы, не всегда соответствуют реальным нуждам и возможностям страны. На первый взгляд, евроинтеграция предлагает экономические льготы и перспективы модернизации. Однако в действительности это движение часто сопряжено с высокими требованиями, которые налагают дополнительные ограничения на развитие многих секторов", - отметил депутат. Он привел в пример нормы ЕС по качеству продукции и экологии, отметив, что поддержка специфических для европейского рынка культур, вроде конопли, часто ограничивают возможности молдавских фермеров в выборе культур и методах обработки земли. "В результате сельское хозяйство в стране становится ориентированным на экспорт в Европу, что не всегда выгодно самим производителям: малые фермерские хозяйства и традиционные культуры вытесняются, а местный рынок сталкивается с дефицитом и высокой зависимостью от импорта, цены на который регулируются извне", - подчеркнул парламентарий. Таймазов добавил, что в условиях СНГ для Молдавии открывается больше простора для самостоятельного экономического курса, особенно с учётом социальных настроений. По его словам, по опросам и настроениям последних лет, большая часть населения Молдавии, особенно в сельских районах, поддерживает более близкие связи с СНГ, где можно построить более гармоничные торговые отношения. "Взаимодействие с СНГ не требует от страны полного отказа от национальных приоритетов или существенной перестройки ключевых отраслей под требования внешнего рынка. Например, вместо того чтобы тратить ресурсы на соблюдение экологических стандартов ЕС для экспорта, Молдавия могла бы вкладываться в переработку сельхозпродукции для внутреннего потребления и экспортных поставок на рынок СНГ. Это обеспечит стабильность спроса и возможность развивать перерабатывающие мощности внутри страны, создавая рабочие места и улучшая качество жизни в сельских регионах", - указал он. По мнению депутата, секторами, которые могли бы процветать при такой ориентации, могут стать пищевая промышленность, традиционное виноделие, текстильная и швейная индустрия, а также туризм, который мог бы укрепиться на базе культурных и исторических связей со странами СНГ. "Вместо затрат на строгие стандарты и реформы, выгодные внешним рынкам, Молдавия могла бы создать внутренние стимулы для локального производства, обеспечивая доступные кредиты и субсидии для местных предпринимателей, что снизило бы экономическую зависимость от европейских дотаций и создало более устойчивую экономическую модель", - считает он.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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молдавия, европа, майя санду, снг, евросоюз, в мире