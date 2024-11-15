https://ria.ru/20241115/moldaviya-1983967173.html

Соцпартия Молдавии обвинила власти в отсутствии демократии в стране

Соцпартия Молдавии обвинила власти в отсутствии демократии в стране - РИА Новости, 15.11.2024

Соцпартия Молдавии обвинила власти в отсутствии демократии в стране

Партия социалистов Молдавии выступила с заявлением о том, что демократии в республике больше не существует, поскольку руководство страны допускает грубые... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:12

2024-11-15T14:12

2024-11-15T14:12

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии выступила с заявлением о том, что демократии в республике больше не существует, поскольку руководство страны допускает грубые нарушения и удержалось у власти только за счет фальсификации выборов. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 18 ноября приглашает политические партии на консультации, чтобы обсудить вопросы реформы правосудия и борьбы с коррупцией. "После катастрофических результатов референдума и президентских выборов, когда партия "Действие и солидарность" и Майя Санду потеряли свои позиции в стране, теперь власть пытается остановить свой крах, цепляясь за другие политические силы, по головам которых она пойдет вверх. Однако настоящей демократии в Республике Молдова больше не существует, потому что мы живем в условиях политического режима, который допускает злоупотребления и которому удалось удержаться у власти благодаря фальсификации выборов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцпартии. Социалисты заявили, что осуждают политическое коррумпирование избирателей, но не могут оставить без внимание и действия властей, поэтому они настаивают на проведении дискуссий между партиями на нейтральной платформе. "Необходимо обсудить деполитизацию институтов (в том числе ЦИК), использование административного ресурса на выборах и прекращение политических репрессий против оппозиции. Только таким образом мы сможем обеспечить сбалансированный и справедливый процесс парламентских выборов. В противном случае, без этих решений, любое дальнейшее обсуждение с партией власти приведет лишь к пустой трате времени и к укреплению диктатуры и пропаганды, которую правление партии "Действие и солидарность" навязало в стране", - отметили в Соцпартии. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983007129.html

https://ria.ru/20241111/moldavija-1983076614.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024