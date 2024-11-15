https://ria.ru/20241115/moldaviya-1983903084.html

Молдавская оппозиция выдвинула вотум недоверия из-за нарушений на выборах

Молдавская оппозиция выдвинула вотум недоверия из-за нарушений на выборах - РИА Новости, 15.11.2024

Молдавская оппозиция выдвинула вотум недоверия из-за нарушений на выборах

Парламентская группа "Победа" выдвигает простой вотум недоверия по отношению к политике государства из-за массовых нарушений во время выборов и предлагает... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:52

2024-11-15T10:52

2024-11-15T10:52

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

василий боля

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Парламентская группа "Победа" выдвигает простой вотум недоверия по отношению к политике государства из-за массовых нарушений во время выборов и предлагает изменить ряд законов, чтобы будущие парламентские выборы прошли честно, заявил на брифинге депутат Василий Боля. "Мы подготовили простой вотум недоверия по отношению к политике государства по вопросу соблюдения демократических ценностей и прав избирателей. Мы требуем: изменить законодательство по назначению членов ЦИК и Совета по телевидению и радиовещанию, деполитизации этих органов до парламентских выборов, запретить законодательно использование админресурса со стороны власти, сократить полномочия правоохранительных органов, чтобы они не могли запугивать избирателей, начать юридическую процедуру по привлечению к ответственности лиц, принимавших решения из правительства, Госканцелярии, МВД, ЦИК и других за допущенные нарушения", - заявил Боля. По его словам, оппозиция хотела бы добиться выполнения международных рекомендаций, чтобы следующие парламентские выборы прошли без нарушений. Он отметил, что нарушения фиксировались задолго до проведения выборов президента и еврореферендума. "Мы считаем, что дебаты о результатах выборов и референдума должны пройти в том числе в парламенте, с участием ключевых лиц, которые организовали эти события и были вовлечены в процесс реализации выборов. Мы будем настаивать, чтобы вся страна участвовала в дебатах, а мы дадим оценку органам, которые должны были провести выборы по международным стандартам. Призываем депутатов поддержать наш вотум", - призвал Боля. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241111/vlah-1982992651.html

https://ria.ru/20241112/moldavija-1983304101.html

https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, василий боля, александр стояногло