https://ria.ru/20241115/moldavija-1983911194.html

В Молдавии назвали перестановки в правительстве жестом отчаяния

В Молдавии назвали перестановки в правительстве жестом отчаяния - РИА Новости, 15.11.2024

В Молдавии назвали перестановки в правительстве жестом отчаяния

Власти Молдавии решили провести перестановки в кабинете министров из-за страха, что они провалятся на запланированных на следующее лето парламентских выборах,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:31

2024-11-15T11:31

2024-11-15T11:31

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии решили провести перестановки в кабинете министров из-за страха, что они провалятся на запланированных на следующее лето парламентских выборах, это жест отчаяния, считает депутат блока коммунистов и социалистов Адриан Албу. Ранее президент Майя Санду заявила, что до конца года в Молдавии в правительстве Молдавии произойдут перестановки. Премьер Дорин Речан отметил, что объявит об отставках 18 ноября. Молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники, утверждают, что отставка может грозить вице-премьеру по цифровизации и экономическому развитию Дмитрию Алайбу, министру здравоохранения Алле Немеренко, министру внутренних дел Адриану Эфросу, министру юстиции Веронике Михайловой-Морару и министру сельского хозяйства Владимиру Боле. При этом в понедельник об уходе в отставку сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Эти перестановки стали результатов простого страха, что они получат неприятный результат на парламентских выборах, и поэтому они выбрали меньшее зло и внесут некоторые изменения. Я думаю, что это плохая стратегия по некоторым причинам. Этот шаг либо отчаянный, либо очень плохой", - заявил Албу в эфире телеканала TV8. По его словам, у общества есть претензии не к отдельным министрам, а ко всему правительству в целом. "Целесообразнее было бы, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а вслед за ним ушло бы все правительство, а не несколько министров", - считает депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982951639.html

https://ria.ru/20240918/moldaviya-1973357445.html

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в мире, молдавия, майя санду, дорин речан, возрождение