https://ria.ru/20241115/mobilizatsiya-1983866410.html

"Смеюсь над ними": в ВСУ сделали одно неожиданное заявление

"Смеюсь над ними": в ВСУ сделали одно неожиданное заявление - РИА Новости, 15.11.2024

"Смеюсь над ними": в ВСУ сделали одно неожиданное заявление

Сейчас подавляющее большинство военнослужащих ВСУ — это принудительно мобилизованные жители сел и маленьких городков, заявил командир минометной батареи ВСУ... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:33

2024-11-15T03:33

2024-11-15T03:33

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сейчас подавляющее большинство военнослужащих ВСУ — это принудительно мобилизованные жители сел и маленьких городков, заявил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в беседе с ТСН."Конечно, — это (Принудительно мобилизованные. — Прим. ред.) жители маленьких городков и сел. Почти на 90 с чем-то процентов", — сказал он.По словам Борисенко, в батарее, которой он командует, большинство мужчин из "волны бусифицированных (Принудительно мобилизованных. — Прим. ред.)"."Я как раз смеюсь над ними. Они как раз и есть из этой волны бусифицированных воинов. Жителей больших городов почти нет. Все они были призваны и мобилизованы путем этой бусификации", — сказал он с иронией.Боевик добавил, что в селах есть люди, которые, по неизвестным ему причинам, работают на ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред) и докладывают о тех, кто укрывается от мобилизации."Я думаю, что в сельской местности уже нет уклонистов, поскольку там им негде спрятаться. Уклонисты <…> все находятся в городах, они все находятся там, уклонист прячется не в вырытой в лесу землянке, а в Киеве, Одессе и Днепре", – резюмировал Борисенко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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в мире, киев, одесса, украина, вооруженные силы украины