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Роберт Кеннеди-младший находится на сайте "Миротворец" с 2023 года - РИА Новости, 15.11.2024
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10:59 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/mirotvorets-1983904492.html
Роберт Кеннеди-младший находится на сайте "Миротворец" с 2023 года
Роберт Кеннеди-младший находится на сайте "Миротворец" с 2023 года - РИА Новости, 15.11.2024
Роберт Кеннеди-младший находится на сайте "Миротворец" с 2023 года
Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, находится РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:59
2024-11-15T10:59
в мире
сша
донецкая народная республика
луганская народная республика
дональд трамп
роберт кеннеди
камала харрис
nbc
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, находится в базе украинского сайта "Миротворец" с 2023 года. Политик на сайте обвиняется в том, что он якобы "отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности", а также "участвовал в информационных мероприятиях России". В списках сайта "Миротворец" Кеннеди-младший находится с июня 2023 года. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20241114/gabbard-1983673626.html
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в мире, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика, дональд трамп, роберт кеннеди, камала харрис, nbc, обсе
В мире, США, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Камала Харрис, NBC, ОБСЕ
Роберт Кеннеди-младший находится на сайте "Миротворец" с 2023 года

Роберт Кеннеди-младший находится в базе сайта "Миротворец" с 2023 года

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, находится в базе украинского сайта "Миротворец" с 2023 года.
Политик на сайте обвиняется в том, что он якобы "отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности", а также "участвовал в информационных мероприятиях России". В списках сайта "Миротворец" Кеннеди-младший находится с июня 2023 года.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"
14 ноября, 10:14
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"
10 ноября, 10:33
 
В миреСШАДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДональд ТрампРоберт КеннедиКамала ХаррисNBCОБСЕ
 
 
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