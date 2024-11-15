https://ria.ru/20241115/minoborony-1983977610.html

Бойцы "Севера" ударили по ВСУ у шести населенных пунктов Курской области

Бойцы "Севера" ударили по ВСУ у шести населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 15.11.2024

Бойцы "Севера" ударили по ВСУ у шести населенных пунктов Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах шести приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:31

2024-11-15T14:31

2024-11-15T14:39

курская область

россия

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специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах шести приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плёхово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Замостье, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новониколаевка, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, добавили в МинобороныОтмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)