Бойцы "Севера" ударили по ВСУ у шести населенных пунктов Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах шести приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плёхово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Замостье, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новониколаевка, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, добавили в Минобороны
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
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