https://ria.ru/20241115/minoborony-1983975882.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 100 украинских боевиков, танк, боевую бронированную машину,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:26

2024-11-15T14:26

2024-11-15T14:30

курская область

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 100 украинских боевиков, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30, миномет и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 64 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф