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Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2024
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10:55 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/migranty-1983903601.html
Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье
Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2024
Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье
Больше 20 мигрантов будут выдворены из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:55
2024-11-15T10:55
россия
московская область (подмосковье)
коломна
татьяна петрова
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Больше 20 мигрантов будут выдворены из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. На сей раз полицейские проверили цех по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна. "По результатам рейда к административной ответственности привлечен 21 уроженец одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по статье 18.10 КоАП РФ и 16 протоколов – за нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ", – сказала Петрова. По её словам, на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают работодателя, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
россия
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россия, московская область (подмосковье), коломна, татьяна петрова, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Татьяна Петрова, Общество
Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье

Больше 20 мигрантов будут выдворены из России после рейда в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроверка документов иностранных рабочих в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов
Проверка документов иностранных рабочих в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Проверка документов иностранных рабочих в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Больше 20 мигрантов будут выдворены из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
На сей раз полицейские проверили цех по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна.
"По результатам рейда к административной ответственности привлечен 21 уроженец одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по статье 18.10 КоАП РФ и 16 протоколов – за нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ", – сказала Петрова.
По её словам, на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают работодателя, уточнили в ведомстве.
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