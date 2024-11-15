https://ria.ru/20241115/migranty-1983903601.html

Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье

Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2024

Больше 20 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье

Больше 20 мигрантов будут выдворены из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:55

2024-11-15T10:55

2024-11-15T10:55

россия

московская область (подмосковье)

коломна

татьяна петрова

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Больше 20 мигрантов будут выдворены из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. На сей раз полицейские проверили цех по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна. "По результатам рейда к административной ответственности привлечен 21 уроженец одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по статье 18.10 КоАП РФ и 16 протоколов – за нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ", – сказала Петрова. По её словам, на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают работодателя, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html

россия

московская область (подмосковье)

коломна

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россия, московская область (подмосковье), коломна, татьяна петрова, общество