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МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
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17:12 15.11.2024 (обновлено: 17:30 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/mid-1984036446.html
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Абхазии
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Абхазии
Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии, рассчитывает на ее разрешение мирными политическими методами и не вмешивается в нее, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:12
2024-11-15T17:30
россия
абхазия
в мире
москва
мария захарова
протесты в абхазии — 2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии, рассчитывает на ее разрешение мирными политическими методами и не вмешивается в нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В России с озабоченностью следят за событиями в соседней дружественной нам Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия. Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта", - приводятся ее слова на сайте МИД РФ.Захарова отметила, что в Абхазии сложилась кризисная ситуация, которая тормозит развитие страны. Она добавила, что подобные сценарии не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики."Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка", - добавила Захарова.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, абхазия, в мире, москва, мария захарова, протесты в абхазии — 2024
Россия, Абхазия, В мире, Москва, Мария Захарова, Протесты в Абхазии — 2024
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Абхазии

Захарова: Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии, рассчитывает на ее разрешение мирными политическими методами и не вмешивается в нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В России с озабоченностью следят за событиями в соседней дружественной нам Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия. Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта", - приводятся ее слова на сайте МИД РФ.
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Захарова отметила, что в Абхазии сложилась кризисная ситуация, которая тормозит развитие страны. Она добавила, что подобные сценарии не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики.
"Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка", - добавила Захарова.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации.
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Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
ОнлайнБеспорядки в Абхазии
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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