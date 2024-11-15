Медведчук назвал западную элиту коллективным Гитлером
Медведчук назвал западную элиту коллективным Гитлером, бредящим величием
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Западная политическая элита в вопросе украинского конфликта представляет из себя "коллективного Гитлера", который бредит собственным величием, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на сайте организации.
"Сегодня мы хорошо видим, как некомпетентность, ограниченность и безумие западной политической элиты толкает мир в войну, в которой коллективный Запад пострадает больше всех. Конечно, не все политики ведутся на этот безумный план, но общий настрой такой, что сегодня западный истеблишмент представляет из себя коллективного Гитлера, который бредит собственным величием", - говорится в заявлении Медведчука.
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По его словам, сейчас можно заметить, как коллективный Запад теряет "гегемонию из-за деградации своей элиты". И в интересах остальных стран, как отмечает Медведчук, ей нужно не мешать деградировать. При этом, среди западной элиты не осталось единой позиции по вопросу конфликта на Украине, указывает председатель совета движения.
"Перманентная склока элиты - что мы сегодня наблюдаем не только в США, но и на коллективном Западе вообще. Хорошо видно, что единой линии - что делать с Украиной - у западной элиты нет, и консенсуса не видно. И проблема тут совершенно не в Украине", - добавил Медведчук.
Он отметил также, что из-за безответственности западных лидеров мир оказался в полушаге от третьей мировой войны и очень важно собрать разумные политические силы, чтобы этого не случилось.
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