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Более 800 подарков получили от Дагестана школа и детсад в Луганске - РИА Новости, 15.11.2024
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Республика Дагестан
 
21:38 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/lugansk-1984084300.html
Более 800 подарков получили от Дагестана школа и детсад в Луганске
Более 800 подарков получили от Дагестана школа и детсад в Луганске - РИА Новости, 15.11.2024
Более 800 подарков получили от Дагестана школа и детсад в Луганске
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов передал учащимся школы №18 в Луганске 650 новогодних подарков, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:38
2024-11-15T21:38
республика дагестан
луганск
россия
луганская народная республика
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МАХАЧКАЛА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов передал учащимся школы №18 в Луганске 650 новогодних подарков, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов привез для школьников луганской СОШ №18 650 подарков… Гость из Дагестана привез книги и новогодние подарки для каждого ученика", – говорится в сообщении. С учениками и коллективом школы Абдулмуслимов познакомился во время посещения в 2022 году. По приглашению премьера школьники провели летний отдых в Дагестане. Учреждение не раз попадало под обстрелы противника, но уцелела. Отмечается, что сегодня учебному процессу и безопасности школьников ничего не угрожает. "Приезда гостей из Дагестана ждали как самые маленькие учащиеся луганской школы, так и старшеклассники. Ребятами была подготовлена концертная программа, посвященная Дагестану", – рассказали в правительстве республики. Также Абдулмуслимов передал более 200 новогодних подарков луганскому детскому саду "Березка", который также посещал в 2022 году. Воспитанники детсада представили гостям свои театрализованные номера, читали стихи народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, а в продолжение мероприятия перед детьми, их родителями и коллективом учреждения выступили дагестанский ансамбль "Темирхан-Шура" и народный артист республики Денис Федоренко. "Абдулмуслимов передал воспитанникам детского сада мягкие игрушки, новогодние подарки, книги и музыкальный центр. Будет проработан вопрос об организации летнего отдыха детей старшей группы в Республике Дагестан", – добавили в кабмине региона.
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луганск, россия, луганская народная республика
Республика Дагестан, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика

Более 800 подарков получили от Дагестана школа и детсад в Луганске

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкДом правительства в Махачкале
Дом правительства в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / NewsTeam
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Дом правительства в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов передал учащимся школы №18 в Луганске 650 новогодних подарков, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов привез для школьников луганской СОШ №18 650 подарков… Гость из Дагестана привез книги и новогодние подарки для каждого ученика", – говорится в сообщении.
С учениками и коллективом школы Абдулмуслимов познакомился во время посещения в 2022 году. По приглашению премьера школьники провели летний отдых в Дагестане. Учреждение не раз попадало под обстрелы противника, но уцелела. Отмечается, что сегодня учебному процессу и безопасности школьников ничего не угрожает.
"Приезда гостей из Дагестана ждали как самые маленькие учащиеся луганской школы, так и старшеклассники. Ребятами была подготовлена концертная программа, посвященная Дагестану", – рассказали в правительстве республики.
Также Абдулмуслимов передал более 200 новогодних подарков луганскому детскому саду "Березка", который также посещал в 2022 году. Воспитанники детсада представили гостям свои театрализованные номера, читали стихи народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, а в продолжение мероприятия перед детьми, их родителями и коллективом учреждения выступили дагестанский ансамбль "Темирхан-Шура" и народный артист республики Денис Федоренко.
"Абдулмуслимов передал воспитанникам детского сада мягкие игрушки, новогодние подарки, книги и музыкальный центр. Будет проработан вопрос об организации летнего отдыха детей старшей группы в Республике Дагестан", – добавили в кабмине региона.
 
Республика ДагестанЛуганскРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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