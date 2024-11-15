https://ria.ru/20241115/luchik-1984070813.html

Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли

Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли - РИА Новости, 15.11.2024

Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли

Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:51

2024-11-15T19:51

2024-11-15T19:51

москва

республика крым

алушта

ирина волк

домодедово (аэропорт)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984068993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cbdaa78f957dda4cf4feb1e10e6072e.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. "Кота с девочками нет, поступила дезинформация от матери Даэны, блондинка. По словам следователя, кот сбежал у них в Москве. Необходимо собрать группу поиска и активизироваться там же, в Аннино", - написала волонтер в чате, посвященном поиску кота. Еще один волонтер, занимающийся поиском животного, рассказала, что в пятницу утром ей позвонила мама одной из девочек и сообщила, что школьниц нашли вместе с котом в Республике Крым. Именно из-за этого пошла дезинформация. "Сейчас информация следующая по коту. Я дозвонилась до папы, сказали, что кота они потеряли в районе Домодедова. Домодедова чего, я не понимаю, города, метро. Кота нужно расширять поиски, искать от Варшавки, Домодедова, Бутова, все районы, которые есть. Я прошу вас максимально просто помочь нам", - рассказала волонтер.

https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html

https://ria.ru/20100623/249505253.html

москва

республика крым

алушта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания школьниц, укравших кота Лучика "На этом у нас все, с кошкой у нас разговор окончен" Две девочки решили прогулять урок и похитили кота Лучика из зоомагазина в Москве. Пушистый от них убежал (его ищут волонтеры), а самих школьниц позже нашли в Алуште. Как они там оказались - понимания нет, скоро путешественниц вернут в столицу и передадут родителям. 2024-11-15T19:51 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, республика крым, алушта, ирина волк, домодедово (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия