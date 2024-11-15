Рейтинг@Mail.ru
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/luchik-1984070813.html
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли - РИА Новости, 15.11.2024
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли
Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:51
2024-11-15T19:51
москва
республика крым
алушта
ирина волк
домодедово (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984068993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cbdaa78f957dda4cf4feb1e10e6072e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. "Кота с девочками нет, поступила дезинформация от матери Даэны, блондинка. По словам следователя, кот сбежал у них в Москве. Необходимо собрать группу поиска и активизироваться там же, в Аннино", - написала волонтер в чате, посвященном поиску кота. Еще один волонтер, занимающийся поиском животного, рассказала, что в пятницу утром ей позвонила мама одной из девочек и сообщила, что школьниц нашли вместе с котом в Республике Крым. Именно из-за этого пошла дезинформация. "Сейчас информация следующая по коту. Я дозвонилась до папы, сказали, что кота они потеряли в районе Домодедова. Домодедова чего, я не понимаю, города, метро. Кота нужно расширять поиски, искать от Варшавки, Домодедова, Бутова, все районы, которые есть. Я прошу вас максимально просто помочь нам", - рассказала волонтер.
https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html
https://ria.ru/20100623/249505253.html
москва
республика крым
алушта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Показания школьниц, укравших кота Лучика
"На этом у нас все, с кошкой у нас разговор окончен" Две девочки решили прогулять урок и похитили кота Лучика из зоомагазина в Москве. Пушистый от них убежал (его ищут волонтеры), а самих школьниц позже нашли в Алуште. Как они там оказались - понимания нет, скоро путешественниц вернут в столицу и передадут родителям.
2024-11-15T19:51
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984068993_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f35845f69a72fa7594d04b311f2c510f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, республика крым, алушта, ирина волк, домодедово (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Москва, Республика Крым, Алушта, Ирина Волк, Домодедово (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли

Поиски кота Лучика, которого школьницы украли из зоомагазина, продолжаются

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного.
Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома.
Кот Барсик - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика
6 ноября, 14:17
В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям.
"Кота с девочками нет, поступила дезинформация от матери Даэны, блондинка. По словам следователя, кот сбежал у них в Москве. Необходимо собрать группу поиска и активизироваться там же, в Аннино", - написала волонтер в чате, посвященном поиску кота.
Еще один волонтер, занимающийся поиском животного, рассказала, что в пятницу утром ей позвонила мама одной из девочек и сообщила, что школьниц нашли вместе с котом в Республике Крым. Именно из-за этого пошла дезинформация.
"Сейчас информация следующая по коту. Я дозвонилась до папы, сказали, что кота они потеряли в районе Домодедова. Домодедова чего, я не понимаю, города, метро. Кота нужно расширять поиски, искать от Варшавки, Домодедова, Бутова, все районы, которые есть. Я прошу вас максимально просто помочь нам", - рассказала волонтер.
Кот - РИА Новости, 1920, 23.06.2010
Кот преодолел три тысячи километров в поисках своих хозяев
23 июня 2010, 16:55
 
МоскваРеспублика КрымАлуштаИрина ВолкДомодедово (аэропорт)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала