https://ria.ru/20241115/luchik-1984070813.html
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли - РИА Новости, 15.11.2024
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли
Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:51
2024-11-15T19:51
2024-11-15T19:51
москва
республика крым
алушта
ирина волк
домодедово (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поиски кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, продолжаются, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. "Кота с девочками нет, поступила дезинформация от матери Даэны, блондинка. По словам следователя, кот сбежал у них в Москве. Необходимо собрать группу поиска и активизироваться там же, в Аннино", - написала волонтер в чате, посвященном поиску кота. Еще один волонтер, занимающийся поиском животного, рассказала, что в пятницу утром ей позвонила мама одной из девочек и сообщила, что школьниц нашли вместе с котом в Республике Крым. Именно из-за этого пошла дезинформация. "Сейчас информация следующая по коту. Я дозвонилась до папы, сказали, что кота они потеряли в районе Домодедова. Домодедова чего, я не понимаю, города, метро. Кота нужно расширять поиски, искать от Варшавки, Домодедова, Бутова, все районы, которые есть. Я прошу вас максимально просто помочь нам", - рассказала волонтер.
https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html
https://ria.ru/20100623/249505253.html
москва
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Показания школьниц, укравших кота Лучика
"На этом у нас все, с кошкой у нас разговор окончен" Две девочки решили прогулять урок и похитили кота Лучика из зоомагазина в Москве. Пушистый от них убежал (его ищут волонтеры), а самих школьниц позже нашли в Алуште.
Как они там оказались - понимания нет, скоро путешественниц вернут в столицу и передадут родителям.
2024-11-15T19:51
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москва, республика крым, алушта, ирина волк, домодедово (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Москва, Республика Крым, Алушта, Ирина Волк, Домодедово (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Кота Лучика, украденного из зоомагазина в Москве, не нашли
Поиски кота Лучика, которого школьницы украли из зоомагазина, продолжаются